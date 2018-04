vor 21 Min.

Letzte Chance für die Volleyballerinnen aus Penzing

Für Romana Kohlhund und ihre Teamkolleginnen geht es am Samstag um den Verbleib in der Landesliga. Der FC Penzing ist in der Relegation.

Jetzt steht fest, gegen wen der FC Penzing in der Relegation antreten muss. Zwei Spiele stehen auf dem Weg zum Klassenerhalt an.

Am Samstag haben die Volleyballerinnen des FC Penzing zum letzten Mal die Chance, den Klassenerhalt in der Landesliga Südwest zu sichern. In der Relegation um den letzten Startplatz in dieser Liga trifft das Penzinger Team auf die Mannschaften vom TV Bad Grönenbach und vom TSV München Ost. Gespielt wird in Bad Grönenbach.

In den vier Wochen seit dem letzten Spieltag der regulären Saison gab es keine Pause für die Volleyballerinnen. Mit acht Siegen und zehn Niederlagen hatte es beim FCP nur für den Relegationsplatz für den Klassenerhalt gereicht – und selbst bei dem war es denkbar knapp geworden. Also konnte die Mannschaft nicht, wie geplant, in die wohlverdiente Pause gehen, sondern musste weiter in die Halle, um sich bestmöglich auf die Relegation vorzubereiten. Nun stehen auch die Gegner der Penzingerinnen fest.

Einen Gegner kennt man bereits

Aus der Bezirksliga Schwaben hat sich der TV Bad Grönenbach als Zweitplatzierter für die Relegation qualifiziert. Die Mannschaft hat in der laufenden Saison in der Bezirksliga Schwaben 14 Spiele gewonnen und musste sich viermal geschlagen geben. Erst am letzten Spieltag konnte sie sich den zweiten Tabellenplatz mit einem Sieg über den Meister aus Königsbrunn sichern. Das Team aus Grönenbach spielte bereits in einigen Punktrunden gegen den FC Penzing - sowohl in der Bezirksliga als auch in der Landesliga traf man schon aufeinander.

Der zweite Gegner, Zweitplatzierter in der Bezirksliga Oberbayern West, ist die Mannschaft des TSV München Ost. Diese sicherte sich mit 13 Siegen und einer Niederlage die Qualifikation zur Relegation in die Landesliga. In Penzing kennt man das Münchner Team nicht und ist gespannt, wie es sich im ersten Spiel gegen Bad Grönenbach schlagen wird.

Wer holt die meisten Punkte?

Der Ablauf der Relegationsspiele ist im Volleyball immer gleich: Zuerst treffen die beiden niederklassigen Mannschaften aufeinander – in diesem Fall spielt der TV Bad Grönenbach gegen den TSV München Ost. Im zweiten Spiel tritt der Verlierer der ersten Partie gegen die höherklassige Mannschaft – diesmal also der FC Penzing – an. Die dritte Partie bestreiten anschließend der Sieger des ersten Spiels und der FC Penzing. Wer aus diesen drei Spielen die meisten Punkte holen kann, sichert sich den Startplatz in der Landesliga.

Der Ausrichter der Relegation ist dieses Jahr der TV Bad Grönenbach. Spielbeginn ist am Samstag um 13 Uhr in der Schulturnhalle (Kemptener Straße 7) in Bad Grönenbach. Der FC Penzing wird gegen 15 Uhr in das Geschehen eingreifen. (lt)

