vor 9 Min.

Ludenhauser Schützin ist bayerische Meisterin

Michaela Brosselt-Guggemos siegt mit der Luftpistole. Die Bilanz des Gaus Ammersee fällt mau aus

Die ehemalige deutsche Schülermeisterin mit der Luftpistole Michaela Brosselt-Guggemos hat nichts verlernt. Inzwischen ist sie zu den Damen II aufgerückt, holte in dieser Altersklasse bei den bayerischen Meisterschaften der Schützen in Hochbrück mit der Luftpistole den Titel. Zu verdanken hat die Ludenhauserin den Erfolg einer starken Tagesform. Sie übertraf den Schnitt, den sie in der letzten Saison bei den Punktkämpfen des Bundesligisten Peiting erzielt hatte, um sechs Ringe.

Freuen konnten sich die Schützen aus dem Gau Landsberg zudem noch drei Mal über Bronze. Diese gewannen Massenstarter Gerhard Zierer in seiner Spezialdisziplin Armbrust, das Scheuringer Nachwuchstalent Fabian Maisterl bei den Junioren mit der Luftpistole Standard und das Team der FSG Landsberg bei den Herren III mit der Sportpistole. Mehrere Starter aus dem Gau verfehlten auf Rang vier nur ganz knapp Edelmetall. Besonders ärgerlich war dies für Gerhard Zierer in der Disziplin KK 3x20. Er ging als Bester beim Kniend-Anschlag bei den Herren IV in Führung. Erst die letzte Serie stehend kostete ihn nicht nur Gold, sondern insgesamt eine Medaille. Ringgleich mit dem Gewinner von Bronze waren Martin Amtmann von der FSG Landsberg mit der Perkussionspistole bei den Herren IV und das Emmenhausener Nachwuchsass Fabian Scheitle. Auch für sie reichte es am Ende nur zu Platz vier. Nach zwei starken Auftaktserien hatte Scheitle noch vorne gelegen.

Dass der Schützengau Ammersee bei der Meisterschaft nicht komplett leer ausging, verdankte dieser dem Raistinger Luftpistolenteam. Das Trio der SG holte bei den Herren III die Bronzemedaille. Doch es wäre wesentlich mehr drin gewesen. Denn ausgerechnet Thomas Flakus, die Nummer eins der SG bei den Punktkämpfen in der 2. Bundesliga, blieb weit unter seinen Möglichkeiten.

Die besten Platzierungen erreichten aus dem Gau Ammersee nach Bronze für Raisting auf Rang fünf die Greifenberger Nachwuchshoffnung Luisa Deschka mit der Luftpistole bei den Schülerinnen und Mehrfachstarter Martin Mayer von der FSG Dießen bei den Herren IV mit der Perkussionspistole. Dass es nach vielen fetten Jahren diesmal für den Gau bei den bayerischen Titelkämpfen recht bescheiden zuging, ist schnell zu erklären. Schließlich waren hochkarätige Medaillengaranten vergangener Zeiten, wie Michael Janker und Daniel Brodmeier, für die FSG Dießen nicht mehr am Start. Auch Monika Karsch fehlte im Rotter Aufgebot. (fü)

