Luftgewehr: Die Mannschaft der FSG Dießen steht kurz vor dem Titelgewinn

Plus Die Luftgewehrmannschaft der FSG Dießen muss in der 2. Bundesliga noch zwei Wettkämpfe bestreiten. Ein Sieg reicht, um Vereinsgeschichte zu schreiben.

Die FSG Dießen steht vor dem größten Rundenwettkampferfolg ihrer Vereinsgeschichte. Bereits ein Sieg beim letzten Wettkampftag in Plattling reicht, und das Luftgewehrteam ist Meister der 2. Bundesliga Süd. Allerdings bleibt der Mannschaft – sollte man den Titel gewinnen – nicht viel Zeit zum Feiern. Denn die Bundesliga ruft.

Der Mannschaft vom Ammersee (16:2 Punkte) wird vor allem Titting (14:4) im Topschlager des Finaltags noch einiges abverlangen. Der Tabellenzweite visiert nach einem einjährigen Kurzgastspiel in der 1. Bundesliga nun erneut die Aufstiegskämpfe für das deutsche Oberhaus an. Der zweite Gegner, Luckenpaint (8:10), hat seine Punkte für einen Platz im sicheren Mittelfeld in erster Linie gegen Teams der unteren Tabellenhälfte gesammelt. Aber mitunter konnte er auch ganz beachtliche Ringzahlen erzielen.

Doch das Dießener Quintett hat überhaupt keinen Grund, sich nach dem Gegner zu richten. In der Topform der vergangenen Runden ist es derzeit einfach eine Klasse für sich, wie die jüngsten 5:0-Kantersiege gegen den Vierten FSG Kempten und Petersaurach II zeigen. Fährt man den einen Sieg ein, dann steht am 26. Januar der nächste Höhepunkt an: In Regensburg finden die Aufstiegskämpfe zur 1. Bundesliga statt.

Der Schützenmeister legt seine Zurückhaltung ab

Mit Maximilian Ulbrich und Stefan Wadlegger besitzen die Dießener ein hochklassiges Spitzenduo. Aber auch Alisa Zirfaß, Stephan Sanktjohanser und Johannes Ulbrich können auf den nachfolgenden Positionen jederzeit 390 Ringe und noch mehr bieten. Das ist für diese Klasse einfach überragend. Da legt selbst Dießens Schützenmeister Jakob Stainer seine bekannte Zurückhaltung ab. „Jetzt wollen wir auch Meister werden“, gesteht er.

