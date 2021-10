Luftgewehr

vor 32 Min.

FSG Dießen will in der Bundesliga die ersten Punkte holen

Die Schützen der FSG Dießen wollen bei den beiden Paarungen am Wochenende in der 1. Bundesliga Luftgewehr punkten.

Plus Die Luftgewehrschützen der FSG Dießen wollen in der Bundesliga ihren ersten Sieg feiern. Gegen einen der beiden Gegner müssten sie aber über sich hinauswachsen.

Von Karlheinz Fünfer

Zwei Ziele verfolgen die Dießener Luftgewehrschützen beim zweiten Wettkampfwochenende in der 1. Bundesliga Süd. Einmal soll die ungeliebte rote Laterne sofort wieder abgegeben werden. Außerdem will die FSG in Königsbach-Stein (nahe Karlsruhe) die ersten Punkte in der neuen Umgebung holen. Es dürften einige enge Duelle werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen