Luftpistole

vor 35 Min.

Luftpistole: Scheuring legt wieder in der 1. Bundesliga an

Der Schwede Morgan Johansson wird auch in der neuen Saison wieder für die Scheuringer Schützen in der 1. Bundesliga antreten.

Plus Für die Edelweißschützen Scheuring fällt am Samstag der Startschuss in der 1. Bundesliga. Wie der Verein die Saison in Angriff nimmt, verrät Schützenmeister Franz Berghofer.

Von Karlheinz Fünfer

Ein einziger Sieg und gerade mal zwei Pünktchen haben den Scheuringer Pistolenschützen in der Saison 2019/20 den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga gebracht. Die Erleichterung war groß. Doch inzwischen hat bei Vorstand und Aktiven ein Umdenken eingesetzt. Wie man die Saison angehen will, verrät Scheurings Schützenmeister Franz Berghofer.

