vor 8 Min.

Luftpistole: Scheuring muss bis zum letzten Schuss zittern

Bange Blicke: Oliver Balg und Arben Kucana haben ihren Wettkampf absolviert. Weder gegen Fürth noch Waldkirch reichte es für sie und ihre Teamkollegen Thomas Ranzinger, Philipp Ranzinger und David Probst für Punkte. Trotzdem schaffte man auf den letzten Drücker den Klassenerhalt in der Ersten Bundesliga.

Plus Die Scheuringer Schützen gehen auch in den letzten beiden Wettkämpfen leer aus. Trotzdem reicht es zum Klassenerhalt in der 1. Bundesliga. Auch diesmal war der Trainer der große Pechvogel.

Von Karlheinz Fünfer

Die gute Meldung vorweg: Scheurings Pistolenschützen werden auch nächste Saison in der 1. Bundesliga Süd vertreten sein. Bei dieser Nachricht waren aufseiten der Lechrainer die abschließenden zwei Heimniederlagen gegen Dynamit Fürth (0:5) und Tabellenführer Waldkirch (1:4) schnell abgehakt. So deutlich waren diese Niederlagen, da man nun doch nicht auf eine ausländische Spitzenkraft verzichten musste.

Bei Gleichstand an Mannschaftspunkten mit Hambrücken und Hilpoltstein (alle 2:20) haben die erzielten Einzelpunkte über den Abstieg entschieden. Und hier zahlten sich im Nachhinein die vielen knappen 2:3-Niederlagen der Scheuringer doch noch aus. Man konnte gegenüber den beiden Konkurrenten wichtige Einzelpunkte ansammeln. Guter Start gegen Fürth Insgeheim hatte man im Lager der Lechrainer schon gehofft, gegen Dynamit Fürth den Anker für den Klassenerhalt legen zu können. Aber ohne ausländisches Ass, hier gab es Probleme mit der Freigabe durch den Verband, musste natürlich eine andere Rechnung aufgemacht werden. Doch das veränderte Aufgebot der Edelweißschützen schlug sich anfänglich recht tapfer, mit leichten Aussichten auf einen Erfolg. Arben Kucana hatte dem deutschen Damen-Ass Sandra Reitz in den ersten zwei Serien drei Ringe abgenommen. Philipp Ranzinger lag sogar nach drei Serien noch mit zwei Ringen vorne. Nach der ersten Serie war zudem auch Thomas Ranzinger hauchdünn obenauf. Doch mit der Dauer des Wettkampfs kippte das Kräfteverhältnis auf diesen Positionen. Nur Philipp Ranzinger konnte sich noch ins Stechen retten, musste hier aber im zweiten Versuch passen. Deutlich zu kurz kamen Oliver Balg gegen den starken Schweizer Steve Demierre und David Probst weit unter Normalform auf Position fünf. Olympiasiegerin war nicht dabei Spitzenreiter Waldkirch war ohne die griechische Olympiasiegerin Anna Korakaki angetreten. Dafür mit vielen Fans, die sich gegen Scheuring einen ohrenbetäubenden Wettkampf mit den einheimischen Zuschauern um die akustische Vorherrschaft in der Lechrainhalle lieferten. An den Ständen zeigte sich rasch die Überlegenheit des mehrfachen deutschen Meisters. Oliver Balg, Thomas Ranzinger und David Probst lagen bald deutlich zurück. Dennoch forderten die Scheuringer Anhänger wenigstens einen Ehrenpunkt. Der gelang schließlich Philipp Ranzinger. Mit einer 10 beim letzten Schuss behielt er mit 371:370 die Oberhand. Stechschuss wird Kucana zum Verhängnis Wie schon gegen Fürth war Trainer Arben Kucana nah dran am Erfolg. Mit deutlich schnellerem Schießrhythmus als bisher und zwei 97er-Serien zu Beginn ging er mit sechs Ringen Vorsprung in die letzte Serie gegen Alexander Kindig. Doch es reichte gegen den immer stärker werdenden Gegner nur noch zum Gleichstand (380:380). Und beim Stechschuss zeigte der Scheuringer Coach mit einer 8 Nerven. Dennoch darf er mit seinem Team jetzt erst mal feiern: Ein weiteres Jahr im Oberhaus wurde erreicht – wenn auch mit "zwei blauen Augen". Der Ringschnitt fällt auf Die höchsten Ringzahlen erzielte für die Scheuringer in dieser Saison natürlich der Weltranglistenerste Artem Chernousov. Er brachte es bei seinen zwei Siegen auf den großartigen Schnitt von 389 Ringen. Eine positive Zweikampfbilanz mit drei Erfolgen in fünf Duellen erreichte auch der Schwede Morgan Johannson. Die meisten der für den Klassenerhalt so wichtigen Einzelpunkte sammelten Oliver Balg und David Probst mit je vier Siegen. Der große Pechvogel war Trainer Arben Kucana. Trotz starker Ringzahlen musste er sieben von zehn Partien abgeben, meist äußerst knapp. Auffallend ist, dass gegenüber dem letztjährigen Meisterstück in der 2. Liga alle Scheuringer Stammschützen mit ihrem Schnitt abgebaut haben. Lesen Sie dazu auch : Schützen: Scheuring präsentiert sich herrlich ehrlich

