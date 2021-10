Luftpistole

06:42 Uhr

Scheurings Bundesliga-Team tritt stark geschwächt an

Plus Das Scheuringer Luftpistolen-Team muss in der Bundesliga einen Ausfall verkraften. Das wirkt sich auch auf die Bayernliga-Mannschaft aus.

Von Karlheinz Fünfer

Es tut sich was bei den Scheuringer Pistolenschützen in der Anfangsphase der Saison 2020/21. Die erste Garnitur muss am zweiten Wettkampfwochenende in der 1. Bundesliga erneut ohne Arben Kucana auskommen, die Reserve hat in der Bayernliga wiederum die Aufgabe, an den eigenen Ständen für eine Gruppe die Begegnungen zu organisieren. Dabei steht aus Landkreissicht natürlich das Derby zwischen Scheuring II und Egling im Mittelpunkt.

