Luftpistole: Scheurings Schützenmeister zeigt sich sehr selbstkritisch

Plus Die Luftpistolenmannschaft von Scheuring hat knapp den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga geschafft. Schützenmeister Franz Berghofer spricht an, was sich noch verbessern muss.

Von Margit Messelhäuser

Scheurings Schützenmeister Franz Berghofer war sichtlich erleichtert über den Verbleib in der Bundesliga, übte aber gleichzeitig auch Selbstkritik.

Herr Berghofer, Sie sagten bei der Moderation, dass Sie es eigentlich nicht verdient hätten, in der Bundesliga zu bleiben. Wie ist das zu verstehen? Berghofer: Wir haben in dieser Saison nicht erreicht, was wir uns vorgestellt haben. Mit nur einem Sieg hat man den Klassenerhalt eigentlich nicht verdient. Ehrlich gesagt: Wir haben das Bundesliga-Niveau noch nicht erreicht. Dabei haben Sie mit Arben Kucana erstmals einen Trainer. Hat das nichts gebracht? Berghofer: Als Schütze ist Arben für uns sehr wertvoll. Aber es war eigentlich vorgesehen, dass er nur punktuell eingesetzt wird. Jetzt hat er jeden Wettkampf bestreiten müssen. Als Trainer konnte er auf die mentale Stärke der anderen Schützen bislang nicht wie gewünscht einwirken. Die Mannschaft hat viel trainiert, wir werden uns zeitnah zusammensetzen und besprechen, woran es gelegen hat. Der Kopf spielt eine große Rolle Ist der Leistungsrückgang allein eine mentale Frage? Berghofer: Ich denke schon. Und ich hoffe, dass dieser Klassenerhalt jetzt für einen Schub sorgt. Sie haben erstmals auch Ausländer verpflichtet. Der Serbe Dusko Petrov fehlte aber am letzten Wochenende. Was ist passiert? Berghofer: Das war ein Anfängerfehler. Wir dachten, wir könnten ihn einsetzen, aber er wurde zu spät vom Verband freigegeben. Das hätte nicht passieren dürfen. Was sind die weiteren Ziele? Berghofer: Wir werden weiter auf ausländische Kräfte setzen, anders geht es nicht. Unser Ziel ist es, noch drei, vier Jahre in der Ersten Liga zu bleiben und dann müssen wir mal schauen. Lesen Sie dazu auch: Schützen: Scheuring präsentiert sich herrlich ehrlich

