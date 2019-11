Luftpistole: Volksfeststimmung in Scheuring bis zum letzten Schuss

Plus In der Scheuringer Lechrainhalle herrscht beim Bundesligawettkampf ohrenbetäubender Lärm. Der stört die Luftpistolenschützen nicht, vielmehr wird am Ende die Uhr zum Verhängnis.

Es war der Wettkampf David gegen Goliath: Der Aufsteiger Scheuring gegen den amtierenden deutschen Meister Ludwigsburg. In der Lechrainhalle war kaum noch ein Platz frei, denn Schützen aus dem ganzen Gau Landsberg wollten dieses Kräftemessen der Luftpistolen-Teams in der 1. Bundesliga sehen. An Spannung war es auch kaum zu überbieten – nur zu feiern gab es im Anschluss nichts.

Trommeln, Ratschen und Kuhglocken sind im Dauereinsatz

Von unglücklichen 2:3-Niederlagen können die Scheuringer Luftpistolenschützen in der 1. Bundesliga inzwischen ein Lied singen. Auch gegen Ludwigsburg war dieses Standardergebnis fällig. Dabei hatte es über zwei Drittel der Partie nach einem 3:2-Sieg für die Edelweiß-Schützen und damit einer riesigen Sensation ausgesehen.

Marco Balg verteilte am Eingang Ohrstöpsel für die Besucher. Diese waren dringend nötig. Bild: Julian Leitenstorfer

Nicht umsonst waren am Eingang für alle Besucher Ohrstöpsel bereitgelegen. „Manche wollten sie zunächst nicht nehmen“, sagte Marco Balg, der den Gehörschutz mit verteilte. „Aber einige sind dann später noch mal gekommen, um welche zu holen“, fügte er mit einem Schmunzeln an. Tatsächlich: Mit Ratschen, Trommeln, Kuhglocken, einfach allem, was Krach macht, unterstützten die Fans ihre Mannschaft.

Lange schien das zu wirken, doch buchstäblich mit dem letzten Schuss musste sich Scheurings Trainer Arben Kucana geschlagen geben. Auf Position zwei fehlte ihm am Ende ein einziger Ring zu einem Stechschuss um den Mannschaftserfolg. Mit einer 8 in das Duell zu starten, sind denkbar schlechte Voraussetzungen. Für die beiden Routiniers Thomas Ranzinger und Oliver Balg bestätigte sich diese Erfahrung. Thomas Ranzinger geriet gegen die starke Julia Hochmuth rasch aussichtslos in Rückstand, und auch Oliver Balg lief permanent einem Rückstand hinterher. Da dafür Philipp Ranzinger seinen schwachen Gegner bald deutlich abgehängt hatte, blieb die bange Frage: Können Morgan Johansson und Arben Kucana ihre knappe Führung ins Ziel bringen?

Der Schwede schaffte dies mit einer starken Vorstellung zu einem 383:380. Doch für Kucana kippte der Vergleich in der Endphase. Der Scheuringer Coach bleibt der Pechvogel seines Teams. Allerdings machte es Kucana schon zu Beginn spannend. Für die insgesamt 40 Schuss haben die Aktiven 50 Minuten Zeit: Fünf Minuten waren schon vergangen, ehe Kucana seinen ersten Schuss abgab. Es blieben also nur mehr gut eine Minute für jeden der noch anstehenden 39 Schuss.

Bundesliga-Schützen: Volksfeststimmung in Scheuring Video: Julian Leitenstorfer



Zwar war Kucana perfekt mit einer 10 gestartet, aber die Zeit lief gegen ihn. Immer wieder wechselte die Führung, sein Gegner hatte bereits seine Serien abgeschlossen und für Kucana standen noch vier Minuten und 40 Sekunden auf der Uhr – fünf Schuss hatte er noch zu absolvieren. Er kam wieder ran, der letzte Schuss würde entscheiden – und erneut kam er trotz beachtlicher Leistung um eine Idee zu kurz. Wie schnell doch 50 Minuten vergehen können.

Morgan Johansson gewann sein Duell auf Position eins. Bild: Julian Leitenstorfer

Fast hätte auch noch Philipp Ranzinger sein klares Plus vergeigt. Der Youngster setzte sich am Ende wie sein Trainer unter Zeitdruck, was sich auch auf die Leistung auswirkt, doch er holte mit einem Ring mehr den zweiten Einzelpunkt.

Philipp Ranzinger kommt auch in Zeitnot

„Wir können nur gewinnen“ hatte Philipp Ranzinger, der aktuelle Landesschützenkönig, vor dem Wettkampf gemeint. Den deutschen Meister an den Rand einer Niederlage gebracht zu haben, ist sicherlich ein Achtungserfolg – von dem man sich in der Endabrechnung aber nichts kaufen kann: Letztlich zählen in der Tabelle eben nur die Punkte. Und da steht es für die Lechrainer nun fünf Minuten vor zwölf. Nur noch die bessere Anzahl an Einzelpunkten bewahrt sie vor den Abstiegsrängen, die weiterhin von Hilpoltstein und Hambrücken eingenommen werden. Zumindest ein Erfolg muss in den verbleibenden vier Partien auf jeden Fall her. Am besten gleich am 30. November/1. Dezember gegen die HSG München und/oder Murrhardt-Karnsberg.

Arben Kucana lieferte erneut eine Top-Leistung ab und hatte doch wieder Pech. Bild: Julian Leitenstorfer

Die Münchner präsentierten sich in der Lechrainhalle beim 1:4 gegen das von den mitgereisten Fans ohrenbetäubend angefeuerte Waldkirch als durchaus schlagbar. Und auch gegen Murrhardt-Karnsberg hätte es diesmal zu einem 3:2 für Scheuring gereicht. Zu Beginn des Wettkampftages setzte sich in der Lechrainhalle Waldenburg knapp mit 3:2 gegen Weil am Rhein durch.

Im Januar steht noch ein Heimwettkampf an

Und auch wenn man nur den Gegnern zum Sieg gratulieren konnte: In Sachen Organisation waren die Scheuringer auch diesmal Spitzenklasse. So war Schützenmeister Franz Berghofer trotz allem auch zufrieden. „Wir haben es wieder gut hinbekommen, die Teams hatten eigene Kabinen zur Vorbereitung, die Halle war den ganzen Nachmittag voll und die Stimmung super.“ Zuschauer waren nicht nur aus dem Gau Landsberg gekommen, sondern auch aus Merching (Aichach/Friedberg). „Wer einmal da war, kommt immer wieder“, weiß Berghofer. Auch wenn sich die Halle nach der knappen Niederlage dann doch schnell leerte. Wer diesmal das Spektakel verpasst hat: Am 4./5. Januar findet das große Finale auch wieder in Scheuring statt. (mit mm)