vor 35 Min.

MTV-Damen machen weiter Boden gut

Zoé Klein (am Ball) erzielte in Biberbach ein kurioses Tor.

Mit dem Sieg in Biberbach verlässt Dießen die Abstiegszone. Ein Tor war kurios

Der wichtige Pflichtsieg ist den Fußballerinnen des MTV Dießen gelungen. In Biberbach setzte sich die Mannschaft von Trainer Nico Weis mit 2:0 durch und ist erstmals in dieser Saison ohne Gegentor geblieben. In der Tabelle der Landesliga Süd sind die MTV-Damen auf Platz 7 geklettert.

Die Dießenerinnen legten einen sehr guten Start hin, nach nur zwei Minuten marschierte Stephanie Wild alleine auf die SCB-Keeperin zu und lupfte den Ball nur Zentimeter am Tor vorbei. Im Anschluss hatte Andrea Bichler zwei gute Chancen, und nach 13 Minuten zappelte der Ball dann endlich im Netz: Zoé Klein leitete den Spielzug ein, Bichler passte zu Steffi Wild, und diese versenkte eiskalt zur überfälligen MTV-Führung.

Erst nach einer Viertelstunde kam auch der Tabellenletzte aus Biberbach besser ins Spiel. Der SC kombinierte ansehnlich durchs Mittelfeld und kam zu Torabschlüssen, die ganz großen Chancen blieben jedoch aus. Kurz vor der Pause klärte Biberbach einen Schuss von Andrea Bichler zur Ecke – das war der Moment für Zoé Klein: Sie zirkelte ihn direkt vom Eckpunkt zum 2:0 ins lange Eck. Schon in Anhausen hatte Leni Wörle einen Eckball direkt verwandelt. Doch noch vor dem Gang in die Kabine mussten die Dießenerinnen den nächsten Rückschlag hinnehmen, denn Torschützin Zoé Klein verletzte sich in einem Zweikampf.

So verlegten sich die MTV-Damen in der zweiten Halbzeit auf Konter. Die Gastgeberinnen machten das Spiel, das Team von Trainer Nico Weis stand tief in der eigenen Hälfte und überließ Biberbach das Mittelfeld. Wie gefährlich der MTV kontern kann, stellte Steffi Wild nach wenigen Minuten unter Beweis, scheiterte aber im Abschluss. Biberbach ließ den Ball gut laufen, schaffte es aber zu selten in den Dießener Strafraum. So blieb es beim verdienten 2:0-Sieg für den MTV Dießen.

Trainer Nico Weis analysierte die Partie: „In der Anfangsviertelstunde hätten wir die Partie früh entscheiden können. Danach war es ein Abnutzungskampf, spielerisch konnten wir in der zweiten Halbzeit kaum Akzente setzen, aber unsere Defensive hat einen super Job gemacht.“ Am Samstag empfängt man ab 15 Uhr den TSV Theuern.

MTV: Kaden, Stemmer, Breitenberger, Eigler-Metz, Lehner, Klein (59. Baur), Wörle (89. Contro), Bauer, Bichler, Wild, Spitzer

; Mit dem zweiten Sieg in Folge klettern die TSV-Damen auf Platz zwei in der Bezirksliga Oberbayern. Obwohl Rott von Beginn an das Spiel bestimmte, ging der FFC durch die Ex-Bundesligaspielerin Anida Salkanovic (Bayern München) in Führung (9.). Doch Rott ließ sich nicht einschüchtern und glich in der 11. Minute durch Lucia Hofmann aus. Die Unruhe beim Gastgeber nutzte Sabrina Rapp eine Minute später, als sie nach einem falschen Einwurf des Gegners den TSV zur 2:1-Führung schoss. In der 23. Minute erhöhte Verena Hirschauer zum 3:1-Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte des Spiels gab es Chancen auf beiden Seiten, schließlich waren es Sabrina Rapp (70.) und Alexandra Hofmann (73.), die zum 5:1-Sieg trafen.

Nächsten Samstag erwartet der TSV den punktgleichen SC Pöcking (Beginn 13 Uhr). (lt)

