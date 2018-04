MTV-Frauen werden abgewatscht

vor 21 Min.

Eigentlich wollten die Dießener Fußballerinnen den ersten Heimsieg in 2018 feiern. Doch der Gegner zeigt dem MTV ziemlich die Grenzen auf.

Auch im vierten Heimspiel im Jahr 2018 gelang den Bayernliga-Fußballerinnen des MTV Dießen kein Sieg. Im Gegenteil: Die Gastgeberinnen gerieten gegen einen bärenstarken Gast aus Weinberg deutlich unter die Räder. Allerdings fiel die Niederlage mit 3:7 auch etwas zu hoch aus.

Bei über 25 Grad mussten die MTV-Damen schon vor dem Spiel einige Rückschläge hinnehmen. Mit Romy Schwaiger, Leni Wörle und Tanja Frank fielen gleich drei Stammkräfte aus.

Das Spiel begann für den MTV Dießen vielversprechend mit der ersten guten Chance für Andrea Bichler, die an der Gästetorhüterin scheiterte. Besser machten es die Gäste: Nach einem Freistoß konnte die MTV-Abwehr nicht entscheidend klärten und aus 14 Metern traf Linda Rabe zum 1:0 für Weinberg.

Zweiter Schuss aufs Tor, zweiter Treffer

Das Team von Coach Nico Weis fand danach überhaupt nicht ins Spiel, verlor wichtige Zweikämpfe und kassierte in der 12. Minute mit dem zweiten Schuss aufs Tor den zweiten Gegentreffer. Doch die Ammersee-Damen kämpften sich nach diesem Dämpfer zurück ins Spiel, ein erster Warnschuss von Maria Breitenberger ging am Gästetor vorbei. Mitte der ersten Halbzeit eroberte dann Stephanie Wild den Ball in Strafraumnähe, zog sofort mit vollem Tempo Richtung Tor und versenkte zum 1:2-Anschluss.

Drei Gegentore in 15 Minuten

Nur kurz darauf hatte Veronika Schröferl die Chance zum Ausgleich, köpfte aber knapp über das Tor. In dieser Drangphase fiel dann das dritte Tor für die Gäste. Auch diesen Rückschlag steckten die MTV-Damen weg. Im ersten Versuch traf Andrea Bichler nur den Pfosten, aber mit dem zweiten - nur wenige Minuten später - gelang ihr das 2:3, mit dem es auch in die Pause ging.

Viel vorgenommen hatten sich die Gastgeberinnen für die zweite Hälfte – und fielen gleich in ein Loch: Innerhalb von nur 15 Minuten fielen drei weitere Gegentreffer. Immerhin, der MTV Dießen gab sich nicht auf und brach gegen die stark aufspielenden Gäste nicht auseinander.

Am Samstag wird es anstrengend

Zehn Minuten vor Schluss konnte Nadine Schwarzwalder nach einer Kopfballvorlage von Steffi Wild mit einem schönen Schuss ins lange Eck auf 3:6 verkürzen, fast im Gegenzug schlugen die Gäste nach einem Eckball zurück und trafen zum 3:7-Endstand.

Bei der anschließenden Pressekonferenz waren sich beide Trainer einig: Der SV Weinberg fuhr als verdienter Sieger nach Hause, auch wenn das Ergebnis zwei, drei Tore zu hoch ausfiel. „Auf diesem Niveau kassierst du bei einer schlechten Leistung eben sieben Gegentore, das kann passieren“, so das Fazit von Dießens Trainer Nico Weis. Am Samstag wartet der designierte Regionalliga-Aufsteiger aus Forstern auf die MTV-Frauen, ehe es am 1. Mai beim FC Pegnitz zum vorentscheidenden Duell kommt. (lt)

