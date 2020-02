MTV-Neuzugang Caro Bader hat schon in der 2. Bundesliga gespielt

Plus Die Landesliga-Damen des MTV Dießen bekommen Verstärkung. Die 22-jährige Fußballerin hat schon viel erlebt.

Dießen Ihr erster Auftritt im Trikot der Landesliga-Damen des MTV Dießen, ihre fünf Tore beim Turnier in eigener Halle, zeigten gleich: Da ist den MTV-Fußballerinnen ein ganz dicker Fisch ins Netz gegangen. „Eine Granate“, schwärmt Trainer Nico Weis von Carolin Bader, dem 22-jährigen Neuzugang aus Breitbrunn. Tatsächlich hat Bader eine beeindruckende Vita vorzuweisen.

„Sie ist genau die Spielerin, die wir uns gewünscht haben“, sagt Nico Weis. „Seit Vroni Schröferl die Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat, suchen wir einen spiel- und zweikampfstarken Sechser, der das Spiel entwickeln und nach vorne arbeiten kann, der Maria Breitenberger entlastet und Andrea Bichler füttert“, so der Damen-Coach. Und er fügt hinzu: „Sie war meine Wunschspielerin. Beim ersten Training in der Soccerbox ist der Funke sofort übergesprungen und man hat gleich gesehen, dass es auch menschlich passt.“ Da grinst das gerade mal 1,65 Meter große 50-Kilo-Leichtgewicht – und gibt das Kompliment sofort zurück: „Der Trainer passt ja auch...“

Sie kickte auch eine Zeit lang in den USA

Caro Bader kommt aus einer Sportlerfamilie. Papa Thomas (Feuerwehrchef und Gemeinderat in Herrsching) war ihr erster Trainer bei den „kleinen Jungs“ der SF Breitbrunn. Mama Gitti ist begeisterte Reiterin und wünschte sich sehnlichst, zumindest mit einer ihrer drei Töchter dieses Hobby teilen zu können. Es kam ganz anders: Katharina (28) wurde Volleyballerin, Veronika (25) und Caro eiferten dem Vater nach und entschieden sich fürs Fußballspielen. „Reiten ist nichts für mich“, erzählt die Neu-Dießenerin. 2011 wechselte sie aus der Gilchinger Jugend zum FC Bayern, spielte drei Jahre in der U17 und zwei Jahre in der zweiten Mannschaft der „Roten“ in der 2. Bundesliga.

Danach war erst mal Schluss mit Fußball in Deutschland. 2016 startete Bader das „Abenteuer Amerika“, das sie im Dezember, nach dreieinhalb Jahren, beendet hat. Sie studierte Sport-Management „und ein bisschen Ernährung dazu“ an der Universität von Syracuse, einer Stadt im US-Bundesstaat New York.

Zwei Jahre spielte sie dort unter Profi-Bedingungen in der Uni-Mannschaft, danach engagierte sie sich mehr im Campus-Leben. Zurück in Deutschland macht sie im Rahmen ihres Studiums ein Praktikum bei der Stadt München, sitzt da bis April im Referat für Bildung und Sport im Organisationsteam für die EM 2020. „Das ist echt cool“, sagt sie. Und: „Ob ich noch mal Fußball spielen soll, darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht.“

Der Kontakt zum MTV kam über den Kapitän zustande

Aber dann griff MTV-Kapitän Maria Breitenberger ein, die sie immer mal wieder kontaktiert hatte: „Maria ist auf mich zugekommen, wir haben uns in Herrsching getroffen und ich bekam schnell wieder Lust auf Mannschaftssport.“ Damit war der Wechsel für Caro Bader nach Dießen perfekt. Völlig verrückt: Beim Treffen stellten die beiden neben der Liebe zum Fußball weitere überraschende Gemeinsamkeiten fest: Ihre Opas waren dicke Freunde und sie sind sogar „über ein paar Ecken“ verwandt. Gemeinsam haben sie ein großes Ziel: den Klassenerhalt in der Landesliga mit den MTV-Damen. „Die Rückrunde spiele ich auf jeden Fall hier“, sagt Caro Bader. „Dann muss ich schauen, wohin es mich verschlägt.“

Ach ja: Bei ihrem Debüt durfte die zentrale Mittelfeldspielerin schon mal mit ihrer Lieblings-Rückennummer 7 auflaufen – wie Basti Schweinsteiger in der Nationalmannschaft. Der Ex-Bayern-Star ist auch ihr großes Vorbild. (ernst)