vor 17 Min.

MTV feiert Aufstieg

Dießens A-Jugend darf nach dem Saisonabbruch in die Kreisliga

Die Saison lief für die A-Jugend-Fußballer des MTV Dießen zwar nicht wie geplant, am Ende haben sie ihr Ziel aber doch erreicht und sind in die Kreisliga aufgestiegen. Denn vor Kurzem erklärte der Bayerische Fußballverband (BFV) die Saison im Jugendbereich aufgrund der Corona-Pandemie für beendet. „Die bestplatzierte aufstiegsberechtigte Mannschaft und das auf einem Aufstiegsrelegationsplatz stehende Team steigen auf“, heißt es in der Verbandsmitteilung. Damit werden die Dießener für ihre starke Saison mit acht Siegen in acht Spielen doch noch belohnt.

„Mein Trainerkollege Thomas Steigenberger und ich sind sehr stolz auf die Mannschaft und den zweiten Aufstieg in Folge“, sagt Trainer Philipp Ropers. Mit der makellosen Bilanz von 24 Punkten und 30:6 Toren gelingt der Dießener A-Jugend der direkte Durchmarsch in die Kreisliga.

Auch wenn der Aufstieg durch die abgebrochene Saison auf ungewöhnliche Art und Weise zustande kam, ist er aus Ropers Sicht verdient: „Aus meiner Sicht haben wir in der Hinrunde schon ausreichend gezeigt, wer die beste Mannschaft in der Liga ist.“ Eine gute Nachricht gab es zudem für die B-Jugend. Diese lag zum Zeitpunkt des Abbruchs auf einem Abstiegsplatz in der Kreisklasse. Da aber nur punktlose Teams absteigen müssen und die Dießener bereits sieben Zähler haben, bleibt die Mannschaft in der Kreisklasse. (ppl)

