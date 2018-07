vor 21 Min.

Marcel Schrötter will endlich auf das Podest

Der Motorradrennfahrer aus Pflugdorf war bei den WM-Rennen zuletzt dreimal auf Platz vier. Auf dem Sachsenring nimmt er den nächsten Anlauf.

Von Thomas Ernstberger

So gut war er noch nie. Marcel Schrötter, 25, aus Pflugdorf ist seinem großen Ziel ganz nah. Dreimal in den letzten vier WM-Rennen startete er aus der ersten Reihe, dreimal wurde er Vierter. Damit ist der gebürtige Landsberger aktuell der beste deutsche Motorradfahrer.

Zum perfekten Glück, seinem ersten Podestplatz in der Moto2-Klasse, fehlten immer nur Kleinigkeiten. „Schon in Le Mans, wo ich als Fünfter gestartet bin, war ich nah dran, lag auf Platz 3, leider wurde ich nur Vierter“, erzählt Schrötter. In Mugello (Italien) startete er als Zweiter, stürzte aber, auf Platz eins liegend, schon in der zweiten Kurve. „Da wollte ich zuviel“, gibt er zu.

Jubiläum in Barcelona

Dann Barcelona, das 100. Rennen seiner Karriere. Wieder erste Startreihe, dann ein Bremsfehler, durch den er viel Zeit verlor – nämlich genau 2,5 Sekunden. „Das hat mich Platz zwei gekostet.“ Schrötter fiel auf Rang neun zurück, kämpfte sich am Ende nach toller Aufholjagd aber noch auf Platz vier vor. „Danach war ich körperlich ziemlich am Ende.“

Und jetzt vergangenen Sonntag das Rennen in Assen (Holland): Wieder Zweiter im Qualifying, am Ende wieder Vieter. „Wir hatten leichte technische Nachteile. Nach dem Rennen war die komplette rechte Seite des Reifens weg“, verrät der aktuell Zehnte der Gesamtwertung, dem zu Platz fünf nur zwölf Punkte fehlen. „Das hätte anders ausgehen können. Ich bin froh, dass ich noch Platz vier herausgeholt habe.“

Eine WM ist kein Kindergeburtstag

Der Pflugdorfer stellt klar: „Statt Podest dreimal Platz vier ist Jammern auf hohem Niveau. Zumal der fünfte Rang in der vergangenen Saison mein bestes Ergebnis war. Eine WM ist kein Kindergeburtstag. Viertbester der Welt kann sich wirklich sehen lassen.“

Das haben auch andere Rennställe honoriert: „Aufgrund der Ergebnisse gab es einige Angebote.“ Doch Schrötter entschied sich für eine Vertragsverlängerung bis 2020 mit dem Memminger „Dynavolt Intact GP“-Team: „Ich bin happy. Das Team steht total hinter mir und bietet mir ein optimales Paket. Es wäre ein Fehler, da jetzt wegzugehen.“

Der Sprung aufs Podium, das große Saison-Ziel, das Schrötter schon Anfang Februar beim Interview mit dem Landsberger Tagblatt ausgegeben hatte. Vielleicht erreicht er es am Sonntag – beim „Heimrennen“ auf dem Sachsenring bei Hohenstein-Ernstthal. „Es ist nicht gerade die spannendste Strecke. Aber ein super-cooles Wochenende für uns Fahrer und die Zuschauer, denn die Atmosphäre beim einzigen Grand Prix in Deutschland ist einzigartig.“ Vielleicht auch, was die Platzierung betrifft.“

