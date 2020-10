vor 51 Min.

Margit Dirauf war die Seele des Eiskunstlaufs in Landsberg

Margit Dirauf war das Herz und die Seele des Eiskunstlaufs in Landsberg. Jetzt ist sie gestorben.

Plus Fast 40 Jahre lang hat Margit Dirauf den Eiskunstlauf in Landsberg geprägt. Sie hat auch die legendäre Eisgala wieder ins Leben gerufen. Jetzt ist sie gestorben.

Von Margit Messelhäuser

Sie war das Herz und die Seele des Eiskunstlaufs in Landsberg: Wie der HC Landsberg mitteilt, ist Margit Dirauf im Alter von 66 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Dirauf hatte die Abteilung mit kurzer Unterbrechung seit fast 40 Jahren geführt und in dieser Zeit bei der von ihr regelmäßig organisierten Eiskunstlaufgala Spitzenläufer aus Deutschland und ganz Europa nach Landsberg geholt.

Anfang März dieses Jahres hatte Margit Dirauf noch für einen Höhepunkt im Landsberger Eisstadion gesorgt, ehe wenige Tage später alle Großveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden müssten. Trotz der schwierigen Zeit waren noch gut 1500 Zuschauer zur Gala gekommen - der letzten von Margit Dirauf.

2005 hatte Margit Dirauf vom damaligen Minister Goppel für ihr Engagement das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten erhalten. Bild: Thorsten Jordan (Archiv)

Margit Dirauf erhält hohe Auszeichnung

Beim damaligen EV Landsberg hatte Margit Dirauf 1981 die Abteilungsleitung Eiskunstlauf übernommen und hat in den fast 40 Jahren die Abteilung stetig ausgebaut. Für ihr großes Engagement wurde sie 2005 mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet.

Die Eiskunstlaufgala wird zum Publikumsmagneten

Ihr war es auch zu verdanken, dass 2002 wieder eine Eiskunstlaufgala in Landsberg stattfand. Mit einer kurzen Unterbrechung war sie seitdem ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender in Landsberg. Dabei gelang es Dirauf, neben hoffnungsvollen Nachwuchsläufern auch internationale Spitzenläufer nach Landsberg zu holen. Beispielhaft hierfür war der Auftritt der späteren Olympiasieger von 2018, Aljona Savchenko und Bruno Massot im Jahr 2017.

Aber Margit Dirauf war auch eine Kämpferin für „ihre“ Eiskunstläufer in Landsberg. Und das mit Erfolg: 2017 startete erstmals seit Jahrzehnten wieder eine Landsberger Eiskunstläuferin bei einer bayerischen Meisterschaft. Vielen dürfte Margit Dirauf aber auch vom Publikumslauf her bekannt gewesen sein: Sie saß viele Jahre an der Kasse im Landsberger Eisstadion. Margit Dirauf hinterlässt ihren Ehemann, Kinder und Enkelkinder.

