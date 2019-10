Matthias Peischer bringt Chinesen das Stockschießen bei

Plus Der Penzinger Matthias Peischer soll mithelfen, Stockschießen in China populär zu machen. Von den ersten Eindrücken und Erlebnissen ist er überwältigt.

In Sachen Entwicklungsarbeit ist derzeit der Penzinger Stockschütze Matthias Peischer unterwegs: Der 28-Jährige ist mit einer deutschen Delegation seit vergangenem Sonntag in China. Und was ihn dort erwartet hat, war überwältigend: „Diese Reise hat eine viel größere Dimension, als ich es mir vorstellen konnte“, schreibt er aus China. Begeistert berichtet er von den ersten Tagen und Erlebnissen.

Schon die Ankunft am Flughafen in Peking sei beeindruckend gewesen. „Wir wurden von den chinesischen Betreuern empfangen, und da ich dem Organisationskomitee angehöre, durfte ich sogar in einem Extra-Kleinbus ins Hotel fahren.“ Peischer und seine Mitstreiter vom deutschen Stockschützen-Verband haben in China nämliche eine Mission zu erfüllen: ihren Sport dort zu etablieren.

Stockschießen will olympisch werden

Langfristig kämpfen die Stockschützen auch darum, ins olympische Programm aufgenommen zu werden. „Für die Olympischen Spiele 2022 in China wird es nicht mehr reichen, aber wir hoffen, dass bei der WM in Deutschland im nächsten Jahr ein chinesisches Team am Start ist“, hatte Peischer noch vor seiner Abreise gesagt.

Und seine Vermutung dürfte sich bewahrheiten, nach allem, was Peischer in den ersten Tagen im „Reich der Mitte“ schon erlebt hat. „Der Präsident des chinesischen Verbands hat uns gesagt, sein Ziel sei es, dass in den nächsten 15 bis 20 Jahren eine Million Chinesen Stockschießen“, schreibt Peischer. „Er ist auch der Sponsor der ganzen Veranstaltung, ihm gehören wohl viele Eishallen in China. Es darf stark damit gerechnet werden, dass bald eine Weltmeisterschaft in China stattfindet.“

Die Behörden greifen durch

Ehe es für die Sportler von Peking aus weiter zum Wettkampfort Harbin ging, stand auch eine Sightseeingtour an „Die gesamte Reisegruppe mit Spielern aus Indien, Australien, Weißrussland, Guatemala, Kenia, oder Russland fuhr Richtung Chinesische Mauer. Auch diese Dimension ist kaum zu erfassen, wir wurden von unseren Betreuern, mit riesiger Flagge angeführt, dort hin geleitet. Der Personenauflauf dort ist gigantisch und die Mauer an sich natürlich auch“, schreibt Matthias Peischer.

Aber es gab auch so die kleinen Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen musste: „Die Staatsgewalt haben wir auch schon zu spüren bekommen, denn ein Plakat für die WM in Regen, mit welchem wir ein Foto vor der Mauer machen wollten, wurde uns schon beim Einlass abgenommen“, schreibt er. Nicht ganz einfach auch die Mahlzeiten: „Nach dem Besuch ging es zum Mittagessen, gut, dass ich hier mit dem Team Indien im Tisch saß, welches mich in Sachen vegetarisches Essen beraten konnten.“

Eröffnungsfeier live im Fernsehen

Enorm war auch die Medienpräsenz: In Harbin angekommen, wurde erst eine Kriegsgedenkstätte besucht, dabei wurden die Stockschützen von einem Kamerateam begleitet. Die Eröffnungsfeier des 1. China-Cups am Dienstag wurde sogar live im Fernsehen übertragen. „Zur Demonstration soll ich hier mit dem Team Deutschland ein paar Schüsse vorführen“, teilte Peischer mit. Seit Mittwoch laufen nun die Demonstrationswettkämpfe, und am Wochenende wird der 1. China-Cup stattfinden.

„Ich bin gespannt, was die nächsten Tage noch bringen“, schreibt der Penzinger Stockschütze, für den es am Montag wieder zurück nach Deutschland geht.