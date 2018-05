vor 18 Min.

Maximilian Lohse träumt von der WM

Der Leichtathlet aus Schondorf ist bei der deutschen Meisterschaft über 1500 und 5000 Meter nicht zu schlagen - und das trotz Handicap.

In Kiel fand in diesem Jahr die deutsche Meisterschaft der Special Olympics statt. Am Start war auch der Leichtathlet Maximilian Lohse aus Schondorf – und im Ziel ganz vorne.

In 18 Sportarten und zahllosen Disziplinen wetteiferten weit über 4000 Athleten mit geistiger Behinderung in Klassifizierungsentscheidungen und Endläufen um die Medaillen. Aber nicht nur diese Auszeichnungen hatten viele Athleten im Visier, vielmehr ging es zudem um erste Qualifizierungskriterien für die Weltspiele geistig behinderter Athleten, die 2019 in Abu Dhabi stattfinden.

Trainiert wird am Olympia-Stützpunkt in München

Auch Maximilian Lohse, geistig behinderter Athlet aus Schondorf, der seit vielen Jahren im Kreise der besten deutschen Leichtathleten unter anderem am Olympia-Stützpunkt München trainiert, wurde für diese nationalen Wettkämpfe in Kiel nominiert. Die Voraussetzungen dafür schuf der 27-Jährige im Juli 2017 bei den bayerischen Meisterschaften der Special Olympics in Hof. Mit einer Silbermedaille über 5000 Meter und Bronze über 1500 Meter hatte er das Ticket für Kiel gelöst.

Zunächst stand der Wettkampf über 5000 Meter an. Nach einem hervorragenden Start zeigte Lohse, was er drauf hat. Er nahm unerwartet schnell eine Spitzenposition im Feld ein und gab diese auch nicht mehr auf. In der zweiten Hälfte des Rennens wurde klar, dass er sich auf diesen Wettbewerb am Olympics-Stützpunkt in München über viele Monate methodisch richtig vorbereitet hatte. Er setzte sich überzeugend durch und war mit einer Zeit von 19:25,20 Minuten nicht mehr zu schlagen: Die Goldmedaille im ersten Rennen war da.

Er kann die Angriffe abwehren

Nach dieser hervorragenden Leistung war die Frage: Kann er sich auch für das Finale der 1500m noch mal richtig motivieren? Entsprechend gespannt waren seine Fans und Konkurrenten in Kiel, was beim Finallauf über 1500 Meter passieren würde. Und Lohse überraschte: Nach einem exzellenten Start setzte er sich sofort an die Spitze. Während des Laufs wurde er in der zweiten und dritten Runde zwar von nachfolgenden Läufern angegriffen, weil er sich nicht ausreichend konzentrierte. Aber genau diese Situation - „als Führender die Führung verteidigen“ - hat Lohse x-mal im Training geübt, sodass er diese Situationen meistern konnte und schließlich mit deutlichem Vorsprung seine zweite Goldmedaille in 5:29,21Minuten gewann. (lt)

