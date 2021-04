Moto2-Weltmeisterschaft: Marcel Schrötter meldet sich zurück

Plus Der Motorrad-Profi aus Pflugdorf steckt seinen Sturz in Katar gut weg und landet in Portugal wieder unter den Top Ten. Das Rennen beginnt gleich mit einem Paukenschlag.

Der dritte Lauf zur Moto-2-WM ist für den Pflugdorfer Marcel Schrötter nicht optimal verlaufen, aber der 28-Jährige hat wieder Kampfgeist gezeigt und die nächste Top-Ten-Platzierung geholt. In der WM-Wertung ist Schrötter auf Platz zehn geklettert.

Und genau diesen zehnten Platz belegte Schrötter auch im Rennen, das einen spektakulären Verlauf nahm. Schon in der ersten Kurve nach dem Start schied der Brite Sam Lowes, der die ersten beiden Läufe in Katar gewonnen hatte und auf Pole gestartet war, nach einem bösen Sturz aus – Lowes blieb dabei aber unverletzt.

Schrötter erwischt einen guten Start

Das hat Marcel Schrötter von weit hinten beobachtet, das Qualifying lief für den Pflugdorfer nämlich nicht nach Wunsch. Nach Q1 war für den Fahrer des Memminger Liqui-Moly-Intact-Teams Schluss und er musste von Startplatz 19 aus ins Rennen gehen. Auch wenn nicht viel fehlte – für einen aussichtsreichen Startplatz reichte es nicht.

Aber Schrötter legte einen sehr guten Start hin und machte gleich mal sechs Plätze gut. Das Rennen blieb turbulent und es ereigneten sich noch weitere Stürze – am Ende mussten acht Fahrer vorzeitig die Maschine in der Garage abstellen – davon profitierte auch der Pflugdorfer. Bald war Schrötter auf Rang zehn und kämpfte sich auch noch auf Rang neun nach vorne – viel mehr war nicht mehr möglich, da sich schon Mitte des Rennens eine Gruppe von sieben Fahrern, unter ihnen auch der spätere Sieger Raul Fernandez, vom restlichen Feld abgesetzt hatten.

Der Pflugdorfer Motorrad-Profi Marcel Schrötter fährt im dritten WM-Lauf das zweite Top-Ten-Ergebnis ein. Foto: Glänzel (Archiv)

Schrötter war in der Verfolgergruppe dahinter und die Positionskämpfe machten ein Angreifen auf die Spitzengruppe unmöglich. Zwar musste der Pflugdorfer zum Schluss, auf Rang neun liegend, noch einen Fahrer vorbeiziehen lassen, aber er verteidigte seinen zweiten Top-Ten-Platz in dieser Saison.

„Es war auf jeden Fall ein unterhaltsames Rennen, gleichzeitig aber auch ein verdammt schwieriges“, lautete das Fazit des Pflugdorfers. Vor allem mit Cameron Beaubier lieferte sich Schrötter ein hartes Duell. „Es war von Beginn bis zum Ende ein harter Kampf, weshalb ich nie richtig weiter nach vorne gekommen bin. Von dem her ist das Rennen für mich ein wenig enttäuschend verlaufen“, meinte Schrötter, der sich am Ende des Tages einen einstelligen Platz gewünscht hätte. Nach dem Ausscheiden im zweiten Rennen in Katar in der 13. Runde – dort war Schrötter vom Briten Jake Dixon praktisch abgeschossen worden, hat er sich nun beachtlich zurückgemeldet.

Der nächste Moto2-WM-Lauf ist in Jerez

Für Marcel Schrötter und sein Team steht jetzt erst mal eine Pause an – und damit Zeit, um an der Performance zu arbeiten. Der nächste WM-Lauf findet am 2. Mai im spanischen Jerez statt. Im vergangenen Jahr wurde dort ein sogenannter Doubleheader ausgetragen, also zwei Rennen an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden. Dabei endete damals das erste Rennen für den 28-jährigen Pflugdorfer im Kiesbett – im zweiten holte er mit Platz zehn wieder WM-Punkte.

Lesen Sie dazu auch: