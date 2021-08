Moto2-WM: Marcel Schrötter holt noch das Beste raus

Plus Der Pflugdorfer Motorrad-Profi Marcel Schrötter erlebt in Silverstone ein schwieriges Rennen. Die ersten Probleme gibt es schon vor dem Start.

Für den Motorradrennfahrer Marcel Schrötter ist beim Moto2-WM-Lauf in Silverstone einiges zusammengekommen. Am Ende schaffte es der 28-jährige Pflugdorfer dennoch, WM-Punkte mitzunehmen.