Moto2-WM: Versöhnlicher Abschluss für Motorradprofi Schrötter

Motorradprofi Marcel Schrötter fährt im letzten Lauf zur Moto2-Weltmeisterschaft noch mal in die Top Ten. Der Pflugdorfer plant schon für die nächste Saison.

Der Pflugdorfer Motorradprofi Marcel Schrötter kann sich nach einer durchwachsenen Saison in der Moto2-Weltmeisterschaft über einen versöhnlichen Abschluss freuen. Im letzten Rennen in Valencia ( Spanien) gelang ihm noch mal der Sprung auf einen Platz in den Top Ten.

Schon im Training hatte Schrötter in Spanien gezeigt, dass diesmal wieder mit ihm zu rechnen sein wird. Von Startplatz 13 aus ging es für ihn in den letzten WM-Lauf und Schrötter zeigte eine sehr gute Leistung. Allerdings begann das Rennen für den 28-Jährigen mit einer Schrecksekunde, denn kurz vor ihm stürzte ein Fahrer und er konnte gerade noch ausweichen. Das Rennen musste zunächst unterbrochen werden, da eine Ölspur entfernt werden musste. Beim Re-Start des Rennens, das nun auf 16 Runden verkürzt wurde, kam Schrötter sehr gut weg und machte gleich einige Positionen gut. Doch ganz nach Wunsch lief es für ihn nicht, aber mit Platz neun konnte er die Saison mit einer einstelligen Platzierung abschließen.

Marcel Schrötter hat sich mehr erhofft

Und so richtig zufrieden zeigte sich Marcel Schrötter nach dem Saisonfinale auch nicht. „Es war nicht unbedingt ein gutes Rennen, von dem, was möglich gewesen wäre. Deswegen bin ich ein wenig enttäuscht. Zumindest können wir mit einem einstelligen Ergebnis in die Winterpause gehen, wie wir uns es vorgenommen haben“, lautete sein Fazit.

Jetzt kann er erst mal eine Pause einlegen, wobei diese nicht all zu lange dauern wird: „Wir müssen im Winter unsere Hausaufgaben machen, damit wir nächstes Jahr von Anfang an unsere gewohnte Form und Stärke ausspielen können. Das ist uns dieses Jahr leider nur manchmal gelungen.“ Als Ziel für die nächste Saison, die er ebenfalls für das Memminger Liqui-Moly-Intact-GP-Team bestreiten will, setzt er sich konstante Ergebnisse „unter den ersten fünf oder sechs“.

Planungen für nächste WM-Saison laufen schon

In der WM-Wertung, die der Australier Remy Gardner gewonnen hat, belegt Marcel Schrötter den zehnten Platz. „Mit Rang zehn in der Meisterschaft muss ich mich auf keinen Fall verstecken, aber es ist auch nicht das Endergebnis, wo ich hinwill. Vor allem, wenn man schon einige Jahre in dieser Klasse ist. Es gibt also vieles aus dieser Saison zu lernen und zu analysieren, damit wir uns nächstes Jahr deutlich nach vorne verbessern“, hat sich Marcel Schrötter viel vorgenommen. (lt)

