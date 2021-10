Motorsport

vor 33 Min.

Motorrad-Profi Marcel Schrötter ist auch im Gelände erfolgreich

Plus Der Pflugdorfer Motorrad-Profi Marcel Schrötter startet beim Maisfeld-Rennen in Forst. Was ihn am Motocross reizt.

Schnell fahren auf zwei Rädern. Das ist die Passion von Marcel Schrötter. Und die pflegt der Rennfahrer, der auf der ganzen Welt bei der Moto2-Weltmeisterschaft unterwegs ist, nicht nur auf Asphalt. Der 28-jährige Motorrad-Profi aus Pflugdorf ist in der Region auch immer wieder im Gelände mit Motocross-Maschinen unterwegs. Und das sehr erfolgreich.

