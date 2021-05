Motorsport

vor 20 Min.

Motorrad-WM: Schrötters Aufwärtstrend hält an

Der Pflugdorfer Motorradrennfahrer Marcel Schrötter (vorne) erzielte im italienischen Mugello sein bislang bestes Ergebnis in der laufenden WM-Saison.

Plus Marcel Schrötter fährt in Italien sein bislang bestes Ergebnis in der laufenden Moto2-WM ein. Große Freude kommt bei dem Pflugdorfer trotzdem nicht auf.

Von Margit Messelhäuser

Eigentlich hätte sich Marcel Schrötter nach dem Zieleinlauf richtig freuen können. Beim Moto2-Lauf im italienischen Mugello belegte er die bislang beste Platzierung in der aktuellen Weltmeisterschaft. Doch ein tödlicher Unfall trübte die Freude.

