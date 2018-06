vor 52 Min.

Mountainbiker erobern den Schatzberg Lokalsport

Am 28. Juli lädt der MC Dießen wieder zur 12-Stunden-Europameisterschaft der Mountainbiker ein. Dann gilt es beim Schatzbergrennen in Wengen, möglichst viele Runden zu drehen. Die Anmeldung läuft.

Der MC Dießen lädt wieder zur 12-Stunden-Europameisterschaft nach Wengen ein. Für die sechste Auflage haben sich die Veranstalter etwas Neues einfallen lassen.

Am Samstag, 28. Juli, lädt der Motorsportclub Dießen wieder zum Schatzbergrennen ein: Bereits zum sechsten Mal wird dann in Wengen die 12-Stunden-Mountainbike-Europameisterschaft ausgetragen, dabei haben sich die Ausrichter etwas Neues einfallen lassen.

Nachdem die Veranstaltung in den vergangenen fünf Jahren große Resonanz erfahren hat, geht es in gut einem Monat in die sechste Runde: Am Samstag, 28. Juli, fällt diesmal um 8 Uhr in Wengen am Dorfplatz der Startschuss für die Radler, egal ob für Profi-Fahrer oder ambitionierte Freizeitbiker. Der Spaß steht dabei immer im Vordergrund. Die Anmeldung für das Rennen läuft bereits, wer sich bis zum 2. Juli anmeldet, bekommt einen Frühbucherrabatt.

Möglichst viele Runden fahren

Auf dem abgesteckten Rundkurs, der 7,76 Kilometer lang ist und auf dem es 140 Höhenmeter zu bezwingen gilt, fahren Mountainbikerinnen und Mountainbiker innerhalb von zwölf Stunden möglichst viele Runden. Die Fahrer einer Mannschaft treten einzeln und nacheinander an. Für die Zuschauer verspricht diese nicht alltägliche sportliche Veranstaltung einiges an Spannung und Abwechslung.

Die Strecke ist eine Cross-Country-Strecke mit allem, was sich ein Marathonbiker wünschen kann und ist auch für technisch nicht so versierte Fahrerinnen und Fahrer gut zu bewältigen: Trails, Schotterpassagen, schnelle Abfahrten, ein Teil Asphalt sowie ein Start/Ziel-Bereich, der sich sehen lassen kann. Dies alles findet in einer der schönsten Regionen des bayerischen Voralpenlandes, im eindrucksvollen Pfaffenwinkel statt.

Gestartet werden kann als Einzelfahrer, 2er-, 4er- oder 6er-Team. Gesucht werden die Dießener MTB-Europameister in den verschiedenen Klassen. Wie in den vergangenen Jahren gibt es folgende Kategorien: Damen- und Herren-Einzelwertung (je Hauptklasse ab Jahrgang 1979) und Masterklasse I (Jahrgänge 1969 bis 1978). Neu ist eine Masterklasse II für Jahrgänge 1968 und älter.

Dazu kommen Zweier-, Vierer- und Sechserteams jeweils für Damen und Herren, sowie Mixed-Teams mit zwei und vier Startern. In diesen beiden Kategorien muss mindestens eine Frau in der Mannschaft sein.

Sonderwertung für Dießener Vereine und Firmen

Dazu kommen fünf Handicap-Klassen: Einzelfahrer Herren und Damen (je Hauptklasse Jahrgänge 1979 bis 2000 und Masterklasse Jahrgang 1978 und älter) sowie Zweier-Mixed-Teams. Startberechtigt in der Handicap-Klasse ist, wer einen Startpass des DBS hat oder einen Schwerbehindertenausweis von mindestens 50 Prozent vorlegen kann.

Wie in den vergangenen Jahren gibt es auch diesmal wieder eine Sonderwertung, bei welcher der Dießener Vereins- und Firmenmeister gesucht wird. Aus allen teilnehmenden einheimischen Mannschaften (unter den 4er- und 6er-Teams) wird diejenige ermittelt, welche die meisten Runden fährt.

Wichtig dabei: Die Vereine und Firmen müssen in einem Radius von 25 Kilometern um Dießen angesiedelt sein. Darüber hinaus muss der Vereins- oder Firmenname als Teamname gemeldet werden.

Die Zahl der Starter ist auf 500 begrenzt, die Plätze werden nach Eingang der Anmeldung verteilt. Online ist die Anmeldung ab sofort möglich. (lt)

Themen Folgen