07:58 Uhr

Nach Unfall in Landsberg: Wie gefährlich ist Eisstockschießen?

In Landsberg rutschte am Wochenende ein Stockschütze aus und zog sich schwere Kopfverletzungen zu.

Plus Bei einem Turnier in Landsberg stürzt ein Stockschütze und zieht sich schwere Kopfverletzungen zu. Weltmeister Matthias Peischer erinnert sich auch an einen tödlichen Unfall.

Von Margit Messelhäuser

Am Samstag war es in der Landsberger Eishalle zu einem tragischen Unfall gekommen: Ein Eisstockschütze stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Wie gefährlich ist Stockschießen im Winter? Darüber sprach das Landsberger Tagblatt mit Matthias Peischer, Weltmeister und Nationaltrainer aus Penzing.

Ausgesprochen betroffen reagierte Peischer auf die Nachricht von dem Unfall in Landsberg. Dabei rutschte ein 72-jähriger Mann bei einem Turnier der Kreisliga aus, als er die Stöcke nach einem Durchgang einsammeln wollte. Der Mann, der für Riederau startet, schlug mit dem Kopf aufs Eis und musste mit einem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau gebracht werden. Nicht der erste Zwischenfall Auch wenn solche Vorfälle sehr selten seien, „kann ich mich an zwei weitere Unfälle erinnern“, sagt Peischer. Beide würden schon einige Jahre zurückliegen. „Auch in Landsberg ist sogar schon mal ein Mann gestorben“, sagt Peischer. Er sei ebenfalls ausgerutscht und so unglücklich mit dem Hinterkopf aufs Eis aufgeschlagen, dass er nicht mehr gerettet werden konnte. „Das andere Mal hat sich eine Frau bei einem Sturz den Arm gebrochen.“ Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Obwohl die Stockschützen Spezialschuhe tragen, bleibe eine gewisse Gefahr. „Unsere Schuhe sind dick gefüttert und haben eine spezielle Gummisohle. Das dämmt zwar die Rutschgefahr ein, aber ganz kann sie natürlich nicht ausgeschlossen werden.“ Vor allem, da dort, wo die Stöcke aufgesetzt werden, das Eis spiegelblank werde. „Das heißt bei uns deshalb auch Spiegel“. Diese gefährlichen Stellen befinden sich an jedem Ende der Bahn, da ja immer hin und her gespielt wird. „Wenn man da blöd auftritt, rutscht man schnell weg“, weiß Peischer. Viele wechseln von Eis auf Asphalt Und das könne dann eben, wie vermutlich im Falle des 72-Jährigen, auch beim Einsammeln der Stöcke passieren. „Die Bewegung beim Schuss selbst hat man schon so oft gemacht“, sagt Peischer, da sei ein unachtsamer Fehltritt seltener. Er hat die Erfahrung gemacht, dass deshalb auch immer mehr „ältere Herren“ sich von der Winter- auf die Sommervariante verlegen. Auf dem Asphalt sei die Gefahr eines Sturzes deutlich geringer. Ihm selbst ist noch kein folgenschwerer Sturz passiert. „Aber ich habe mir beim Durchziehen schon mal den Stock gegen den Knöchel geschlagen“, erzählt er. Was eher nach einem Missgeschick klingt, ist ausgesprochen schmerzhaft, denn der Stock entwickelt eine enorme Wucht, wenn er nach unten durchgezogen wird. Stefan Gießer, das große Nachwuchstalent der Penzinger Stockschützen, musste nach so einem Vorfall sogar schon mal ins Krankenhaus.

