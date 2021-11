Der bislang größte Erfolg für die Fußballjugend

Die C- und die D-Fußballer des TSV Landsberg steigen in Bezirksoberliga auf

Der Stolz ist Thomas Drischberger, Jugendleiter der Fußballer des TSV Landsberg, anzumerken. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte sind die TSVler mit zwei Jugend-Mannschaften in der Bezirksoberliga vertreten. Aber der Erfolg hat auch Schattenseiten.

Die Corona-Pandemie hat sich auch auf den Nachwuchsfußball ausgewirkt, denn dass eine Mannschaft am Ende der Herbstrunde aufsteigt, ist ungewöhnlich. „Der Verband hat die Situation aber gut gelöst“, sagt Drischberger. Denn die Aufsteiger müssen sich im Frühjahr nun erst in der höheren Klasse behaupten. Und sowohl mit der D-, als auch der C-Jugend ist der TSV Landsberg im nächsten Jahr in der Qualifikationsrunde der Bezirksoberliga vertreten.

Nachdem der Jugendfußball beim TSV Landsberg lange etwas stiefmütterlich behandelt worden sei, habe sich in den vergangenen Jahren viel getan. „Das geht nur mit einem Team, wie wir es jetzt haben“, so Drischberger. Mit Sebastian Gilg als Abteilungsleiter, aber auch mit allen Trainern – sowohl im Jugendbereich, als auch bei den Herren. „Muriz Salemovic, Trainer des Bayernligateams, schaut immer wieder mal beim B-Jugendtraining zu und informiert sich“, so Drischberger.

Früchte trage hier auch die Einrichtung des Fußball-Stützpunkts zusammen mit dem VfL Kaufering. Ebenso die Zusammenarbeit mit dem FC Augsburg. „Inzwischen erhalten wir viele Anfragen von Spielern und Eltern“, sagt Drischberger. Allerdings stelle der Erfolg den Jugendleiter auch vor Probleme: „Wir haben 17 Jugendmannschaften im Einsatz, der Sportplatz platzt aus allen Nähten.“

Ohne den Kunstrasenplatz im Sportzentrum wäre es nicht mehr machbar, allen Mannschaften genug Trainingszeiten anzubieten. Denn auch wenn man sich sehr über den Erfolg freut: „Wir wollen auch den Breitensport nicht vernachlässigen. So haben wir in der D-Jugend beispielsweise vier Mannschaften gemeldet“, so Drischberger.

Der Spaß müsse ebenso wichtig sein, wie der Erfolg, so Drischberger – und da drückt man den Aufsteigern den Daumen, dass es mit der Qualifikation für die Bezirksoberliga auch klappt. (mm)