vor 58 Min.

Nicht immer entscheidet die Ringzahl

Das Seniorenteam von St. Georgen holt sich den Titel in der Gauliga

Nicht immer gewinnt bei den Schützen die Mannschaft mit der höchsten Ringzahl auch den Titel. Einen neuerlichen Beweis dafür hat die Seniorenrunde des Schützengaus Ammersee mit dem Luftgewehr aufgelegt erbracht. St. Georgen hat zwar weniger Ringe erzielt als der Titelverteidiger Utting und auch als Raisting – trotzdem kann das Team seinen zweiten Gesamtsieg feiern.

Die Entscheidung war der letzten Heimpartie der St. Georgener gegen Raisting vorbehalten. Die Gastgeber ließen mit ihrer besten Saisonvorstellung aber nichts mehr anbrennen und brachten die zwei Zähler Vorsprung vor Utting ins Ziel.

Utting hatte eine Runde zuvor mit dem klaren Heimsieg über den neuen Meister noch einmal für Spannung gesorgt, aber es blieb bei Platz zwei. Seinen früheren Glanz verloren hat der mehrfache Exmeister Greifenberg als Rangvierter mit negativem Punktestand.

Auch wenn es für Utting trotz der besten Gesamtringzahl in der Gauliga nicht zum erneuten Gesamtsieg gereicht hat, ist für den Verein schon noch einiges abgefallen. So behielt die Reserve in einem echten Endspiel gegen das bis dahin punktgleiche Windach die Nerven und holte sich die Meisterschaft in der A-Klasse.

Und Roland Häring entschied die Einzelwertung vor dem Raistinger Norbert Schneck zu seinen Gunsten. Der Start-Ziel-Sieg der FSG Dießen in der B-Klasse geriet beim vorletzten Durchgang durch die Niederlage beim immer stärker werdenden Verfolger Eching noch einmal in Gefahr.

Doch der abschließende Heimsieg über Obermühlhausen beseitigte die letzten Zweifel. Erfreulich ist, dass alle beteiligten Mannschaften mit ihrem Schnitt gegenüber dem Vorjahr angezogen haben. Windach und Eching gleich um 15 Ringe, St. Georgen II um 14. (fü)

Themen folgen