Noch ist der Football beim Landsberg X-Press im Spiel

Plus Die Footballer des Landsberg X-Press müssen wegen der Corona-Pandemie weiter pausieren. Der Saisonstart in der Regionalliga ist verlegt aber nicht abgesagt.

Für die Fußballer ist die Saison praktisch gelaufen – anders bei den Footballern. „Der Saisonstart wurde bereits nach hinten verlegt“, sagt Markus Gruberbauer, Vorsitzender des Landsberg X-Press. Wie und wann es aber genau losgehen soll, ist noch offen.

Frühestens im Juni wird die Regionalliga ihren Saisonauftakt feiern, das steht bereits fest. Dann allerdings müsste mindestens sechs Wochen vorher auch das Training wieder erlaubt sein – und zwar mit Kontakt. „Ansonsten ist die Verletzungsgefahr viel zu groß“, sagt Markus Gruberbauer, dessen Karriereende als Aktiver noch gar nicht so lange zurückliegt.

Eventuell wird die Saison verlängert

Zwar halten sich die Spieler alle fit und Trainer Gabriel Chambers macht alles, um seine Mannschaft für den „Tag X“ vorzubereiten, aber „Football ist einfach ein Vollkontaktsport, ohne ausreichendes Training kann man nicht spielen“, so Gruberbauer. Wie die Saison – wenn sie denn stattfinden kann – ablaufen wird, da gibt es noch einige Fragezeichen. Sollte kein Team aus der Regionalliga aufsteigen wollen, könnte man das Zeitfenster sogar bis Oktober ausdehnen, normalerweise würden in diesem Monat die Play-offs ausgetragen, so der X-Press-Chef.

Vonseiten des Verbands sei aber bereits signalisiert worden, dass man alles unterstützen werde, damit das „Ei“ in diesem Jahr zumindest hin und wieder fliegen kann. „Wenn keine Liga stattfinden kann, würden auch Turniere und dergleichen befürwortet“, so Gruberbauer.

Wie sieht es beim Football mit Zuschauern aus?

Die Frage sei dann: Mit oder ohne Zuschauern? „Die Spiele der Fußballer des TSV Landsberg im Sportzentrum haben gezeigt, dass man dort 400 bis 500 Personen mit Maske und Abstand unterbringen kann.“ Das wäre für ihn auch ein Zeichen: „Wir müssen endlich anfangen, mit Corona zu leben, denn das Virus wird uns noch länger beschäftigen.“ Es sei keine Option, unvorsichtig zu werden, betont er, aber es sei einfach auch an der Zeit, nach Alternativen zu suchen.

Lesen Sie dazu auch: