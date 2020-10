vor 20 Min.

Pechsträhne leibt Igling treu

Lukas Schmalz erzielt für Schondorf einen Hattrick

Beim SV Fuchstal hat man den Spielbetrieb vorübergehend eingestellt: Bei der AH waren Spieler positiv auf Corona getestet worden. Für die übrigen Landkreisteams lief der letzte Spieltag in der Liga wie gewohnt ab. "Seite 25

Beim SV Igling ist momentan etwas der Wurm drin. Zwar zeugt es von toller Moral, dass die Mannschaft von Trainer Patrick Starker bei PeitingII zweimal einen Rückstand ausgeglichen hat, andererseits wären die Gegentore nicht nötig gewesen. Beide Schüsse der Peitinger wären nämlich deutlich am Tor vorbeigegangen – wenn nicht noch ein Iglinger so unglücklich im Weg gestanden wäre, dass Iglings Keeper zwei Mal chancenlos den Ball hatte passieren lassen müssen. Und so blieb für den SVI trotz einer guten Leistung nur ein Punkt. (wibi)

Ganz anders hatte sich der FSV Eching diese Partie vorgestellt. Der Gastgeber Schwabbruck erwischte den besseren Start und ging nach einem schönen Freistoß per Kopf in Führung. Nach dem Seitenwechsel fehlten Eching die Mittel zum Ausgleich und Schwabbruck verpasste es, seine Führung auszubauen. Es dauerte bis in die Schlussphase, als die Gäste auf 2:0 vorlegten. Zwar bäumte sich Eching noch mal auf und konnte anschließen, doch mit dem Tor zum 3:1 kurz vor Ende der Partie gewannen die Gastgeber verdient. (lt)

Schondorf hatte mit dem TSV Landsberg eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller zu Gast und so ähnlich gestaltete sich die Partie. Landsberg stand zu Beginn sehr tief und konzentrierte sich ausschließlich aufs Verteidigen. Schondorf machte das Spiel, doch mehr als ein Treffer sprang im ersten Durchgang nicht raus. Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lang, bis Lukas Schmalz mit einem lupenreinen Hattrick für klare Verhältnisse sorgt. (romö)

Mit Hohenfurch und Kinsau trafen zwei Tabellennachbarn aus dem Mittelfeld aufeinander. Die Gäste aus Kinsau kamen zu Beginn gut ins Spiel und gingen mit einem Chancenplus verdient mit 2:0 in Führung. Hohenfurch gab sich jedoch nicht auf und konnte mit dem Pausenpfiff anschließen. Nach dem Seitenwechsel änderten sich die Verhältnisse, aber der Gastgeber schaffte es nicht, aus klarsten Tormöglichkeiten den Ausgleich zu erzielen. Zwar hatte Kinsau noch die eine oder andere Konterchance, doch am Ende blieb es bei einem glücklichen Erfolg für die Kinsauer.

Es war keine einfache Aufgabe für Utting in Hohenpeißenberg, denn Trainer Peter Bootz musste auf zwei Stammkräfte verzichten. Trotzdem meisterte das Ammerseeteam die Aufgabe beim Tabellenvierten sehr souverän.

Zwar leisteten die Gastgeber lange Gegenwehr, am Ende setzte sich dann aber doch die Qualität der Uttinger durch. Kurz spannend wurde es nach dem Ausgleich: Uttings Keeper hatte sich da einen Patzer geleistet, doch diesen machte er im Anschluss mit guten Paraden schnell wieder wett – und dann trat die Offensiv-Abteilung der Uttinger in Aktion. Als deutlicher Tabellenführer geht es damit in den Ligapokal. (kell)

Peiting II - Igling 2:2; 1:0 Pakleppa (38.), 1:1 Meinzinger (57.), 2:1 Krötz (60.), 2:2 Hartmann (69.).

Schwabbruck - Eching 3:1; 1:0 Wohlfahrt (26.), 2:0 Prodea (82.), 2:1 Schmid (88.), 3:1 Hartmann (90+2).

Schondorf - Landsberg 4:0; 1:0 Sigl 816.), 2:0 Schmalz (59.), 3:0 Schmalz (68.), 4:0 Schmalz (89.).

Hohenfurch - Kinsau 1:2; 0:1 Köppl (18.), 0:2 Swoboda (31.), 1:2 Grimm (45.).

H‘Peißenberg - Utting 1:3; 0:1 Eichberg (9./FE), 1:1 Greiner (55.), 1:2 Krukow (79.), 1:3 Ilse (95.).

