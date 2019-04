vor 23 Min.

Penzing gegen Denklingen: Das Derby der Kellerkinder

Am Mittwoch steigt in der Fußball-Bezirksliga Oberbayern Süd das Landkreisduell zwischen dem VfL Denklingen und FC Penzing (blau).

In der Fußball-Bezirksliga kommt es zum Landkreisduell. Denklingen könnte Penzing in den Abstiegsstrudel ziehen.

Von Margit Messelhäuser

Platzt beim VfL Denklingen ausgerechnet am Mittwochabend der Knoten? Dann würden die VfL-Fußballer den FC Penzing endgültig in die Krise stürzen. Um 19.30 Uhr steigt in Penzing das Bezirksliga-Derby zwischen dem FCP und dem VfL, das vor der Winterpause wegen des Wetters ja abgesagt werden musste.

Für beide Mannschaften sieht es in der Bezirksliga Oberbayern alles andere als rosig aus. Nach der Niederlage in München-Laim zuletzt hat VfL-Trainer Stephan Egner auch nur mehr wenig Hoffnung, dass man die Liga halten kann: Zehn Punkte beträgt der Rückstand auf den direkten Klassenerhalt und den Relegationsplatz – und selbst, wenn der VfL diese aufholt, würde der direkte Vergleich meist gegen ihn sprechen.

Auch hat der VfL nur mehr mit Penzing und Phönix München zwei Gegner aus dem unteren Tabellenbereich, ansonsten warten noch die von weit oben. Kein Wunder also, dass Trainer Egner für die restlichen Spiele ausgegeben hat, schönen Fußball zu zeigen.

Das Hinspiel war eine enge Kiste

Anders beim FC Penzing: Obwohl durch die Niederlage in Fürstenfeldbruck am vergangenen Spieltag auf den vorletzten Platz abgerutscht, liegt die Mannschaft von Roland Krötz nur einen Punkt hinter dem Relegationsplatz.Mit einem Derbysieg wäre sogar Platz elf wieder drin – und damit der direkte Klassenerhalt.

Genug Brisanz ist in diesem Derby also enthalten. Das erste Aufeinandertreffen hatten die Penzinger ausgesprochen glücklich mit 1:0 für sich entschieden.

