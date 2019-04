vor 60 Min.

Penzing hofft auf den Klassenerhalt

Überraschender Erfolg in Unterpfaffenhofen. Kaufering belohnt sich nicht

Ein Ausrufezeichen hat der FC Penzing in der Bezirksliga Oberbayern Süd gesetzt und beim SC Unterpfaffenhofen gewonnen. Der 3:1-Auswärtssieg hält den Verein im Rennen um den direkten Klassenerhalt. Nichts zu holen gab es hingegen für den VfL Denklingen beim souveränen Tabellenführer SV Bad Heilbrunn. Am Ende hieß es 3:0 für die Hausherren. Auch das dritte Bezirksliga-Team aus dem Landkreis, der VfL Kaufering musste auswärts ran, beim Tabellennachbarn Heimertingen. Das Spiel endete 1:1.

Der FC Penzing hat drei ganz wichtige Punkte im Kampf um den direkten Klassenerhalt erkämpft. Gleich dreimal schlugen die Gäste in Unterpfaffenhofen in der ersten Halbzeit zu. Bereits nach sieben Minuten traf Moritz Sedlmaier, der nach einer Verletzung erstmals wieder in der Startelf stand. Er nahm einen öffnenden Diagonalpass von Josef Noder gekonnt an und erzielte die Führung. Zum Unmut von Trainer Roland Krötz hatte die Führung aber wieder einmal nicht lange Bestand. „Das ist uns leider dieses Saison schon häufiger passiert.“ Bei einem Freistoß aus dem Halbfeld verschätzte sich Torhüter Ferdinand Greger, was Michael Krüger ausnutzte. (16.). Die Penzinger bewiesen Moral und gingen durch Maurus Adam (26.) und Josef Noder (35.) mit 3:1 in Führung und retteten den Vorsprung in die Halbzeit, obwohl die Gastgeber den Druck massiv erhöhten. In der zweiten Hälfte gab es dann wenig Entlastung für Penzing. Vereinzelt schafften es die Gäste noch, Konter zu setzen. „Ein oder zwei davon hätten wir machen müssen“, so Krötz. Mit dem Sieg ist die Hoffnung zurückgekehrt, so der Trainer. Allerdings ist das Restprogramm sehr schwer. Penzing muss noch gegen den Tabellenführer Heilbrunn und den Zweitplatzierten aus Neuperlach ran.

Gegen den souveränen Tabellenführer hat in dieser Runde bereits der VfL Denklingen gespielt. Denklingen hatte in der Anfangsphase durchaus die Chance, in Führung zu gehen . Ab der 15. Minute bestimmten die Hausherren allerdings das Geschehen und gingen folgerichtig in Führung (20.) . Strittig war das zweite Tor der Heilbrunner (28.). Aus Sicht der Denklinger stand der Torschütze nämlich im Abseits. Mit der spielerischen Leistung seiner Mannschaft war Trainer Stefan Egner. zufrieden, mit der Chancenverwertung nicht. „Wenn man hundertprozentige Chancen nicht reinmacht, dann verliert man eben“, sagte er mit Blick auf Gelegenheiten von Dominik Karg und Hannes Rambach. Lob vom Trainer gab es für Torwart Manuel Seifert, der mehrere Großchancen der Gastgeber zunichte gemacht hatte. Das Thema Klassenerhalt ist bei drei noch ausstehenden Partien „durch“, so der Trainer. Zum Relegationsplatz sind es acht Punkte Rückstand.

Einen Punkt entführte der VfL Kaufering aus Heimertingen (Landkreis Unterallgäu, wobei durchaus mehr drin gewesen wäre. „Am Ende war es ein leistungsgerechtes Ergebnis, aber wenn wir unsere Chancen besser nutzen, gehen wir als Sieger vom Platz. Für unsere vergleichsweise junge Mannschaft ist das ein Lernprozess, sagt Trainer Lüko Holthuis. In der ersten Halbzeit ließ Kaufering nichts zu. Der Führungstreffer fiel nach einem Konter. Ralf Mätz bediente Alexander Höfer mustergültig, der allein vor dem Tor auftauchte und für das 1:0 sorgte. Höfer hatte nach der Pause auch die beste Chance, auf 2:0 zu erhöhen, schoss aber drüber. Stattdessen gelang den Gastgebern überraschend der Ausgleich (79.), die dadurch plötzlich im Spiel waren und auch noch weitere Gelegenheiten hatten.

Verschmerzen müssen die Kauferinger neben den verpassten drei Punkten auch den Ausfall von Daniel Rimmer für den Rest der Saison, der in der 47. Minute wegen einer Muskelverletzung ausgewechselt werden musste. (chmü/gema)

