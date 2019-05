vor 26 Min.

Penzing siegt beim deutschen Meister klar

SCP hat auch in schwierigen Spielsituationen die richtige Antwort parat

Mit einer fulminanten Leistung haben die Penzinger Stockschützen (SCP) am zweiten Spieltag der Stocksport-Bundesliga beim deutschen Meister FC Ottenzell ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit 10:0 gelang den Lechrainern die Maximalausbeute für diesen Spieltag. Doch das Ergebnis ist deutlicher, als es der Spielverlauf zunächst vermuten ließ.

Dank eines fehlerlosen Beginns konnte der SCP in Kehre 2 bereits ein Break erzielen. Florian Lechle verpasste bei einem sehr schweren Versuch in Kehre 5 die vorzeitige Entscheidung. In der nächsten Kehre folgte auf einen Penzinger Fehler ein Doppelfehler von Ottenzell zum 12:8 für Penzing. Davon ließ sich das Quartett tragen und spielte im zweiten Spiel nahezu fehlerlos. Ottenzell konnte nicht mehr kontern und musste auch diese Partie mit 11:9 abgeben. Somit ging es mit einer 4:0-Führung für Penzing in die Pause.

In Spiel 3 keimte bei den rund 120 Zuschauern in der Stocksporthalle Konzell noch einmal Hoffnung auf. Nach einer 3 in Kehre 1 für den FCP konnte der Gastgeber mit einem perfekten Wabbelversuch in Kehre 2 die Maximalausbeute von neun Punkten verbuchen. Doch bereits in Kehre 4 nutzen die Penzinger erneut die Chance auf ein Break auf zwischenzeitlich 11:9. Eine 7 in Kehre 5 begrub die Ottenzeller Hoffnungen auf Punkte endgültig für diesen Tag.

In den Partien 4 und 5 machte sich zunehmend Resignation beim deutschen Sommermeister von 2018 breit. Penzing spielte die Partie souverän zu Ende und konnte auch die beiden verbleibenden Spiele für sich verbuchen (13:11, 17:3).

Mit diesem Sieg verteidigt der FCP weiterhin seine Tabellenführung in der Gruppe C. Am nächsten Spieltag reist die Truppe um Matthias Peischer zur SpVgg Oberkreuzberg, die in Aiterhofen eine 2:8-Niederlage hinnehmen musste. Mit der derzeitigen Form geht der FCP dort auch als Favorit in die Partie. Ein weiterer Sieg dort würde die Tür zum Saisonziel Viertelfinale weit aufstoßen. (lt)

