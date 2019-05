15.05.2019

Penzinger Stockschützen sind chancenlos

Nach zwei souveränen Auftritten folgt diesmal eine deutliche Niederlage. Woran es gelegen hat

Am dritten Spieltag der Sommer-Bundesliga mussten die Stockschützen des FC Penzing die erste Niederlage hinnehmen. Auf dem schwer zu bespielenden Asphalt in der Oberkreuzberger Stocksporthalle hatte der FCP beim 8:2 keine Chance.

Im ersten Spiel agierten beide Teams sehr nervös. Nach vielen Fehlern ging es mit 13:10 für den FCP in die letzte Kehre. Einem kurzen Anspiel von Penzing folgte ein perfekter Wappel-Versuch, dem die Lechrainer wenig entgegensetzen konnten. Die Niederbayern drehten mit einer 7 zum 17:13 das Spiel. Während Oberkreuzberg Fahrt aufnahm, hatte Penzing weiter mit den Bedingungen zu kämpfen. So ging Spiel zwei mit 19:5 ans Heimteam und Penzing mit einem 0:4-Rückstand in die Pause.

Dort nahm das Quartett noch einmal eine Abstimmung der Laufsohlen vor und stellte die Taktik um. Der Start in Spiel drei verlief besser. Auf eine 7 in Kehre eins hatte Stephan Ruile in Kehre zwei die Breakchance zur 10:0-Führung. Doch er vergab unglücklich. Ein Break der Oberkreuzberger in Kehre drei führte zu einer 11:10-Führung in die letzte Kehre. Hier agierte die Heimmannschaft solide. Mit dem Nachschuss zum 16:10 sicherte sich diese vorzeitig den Sieg. In Spiel vier resignierten die Penzinger und verloren die Runde mit 23:5.

Erst im abschließenden fünften Spiel bäumten sich die Penzinger noch einmal auf. Mit einer fast fehlerlosen Partie holte der FCP noch zwei Spielpunkte (16:8). „Es war für uns auf dem für uns ungewohnten Asphaltbelag keine einfache Partie. Die mehr als 100 Zuschauer haben die Bedingungen während des Spiels noch einmal verändert. Oberkreuzberg hat das ausgenutzt“, resümierte Matthias Peischer die Partie.

Bereits am Samstag, ab 17 Uhr bietet sich die Gelegenheit zur Revanche. Dann treten die Niederbayern im Penzinger Festzelt an. „Auf unserer Heimbahn möchten wir unseren Vorteil nutzen und mit unseren Fans im Rücken den zweiten Heimsieg feiern“, sagte Michael Wurmser kämpferisch. (lt)

Themen Folgen