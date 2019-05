00:04 Uhr

Penzinger wollen die Revanche

FCP hat ein Heimspiel gegen Team aus Niederbayern

Am vergangenen Wochenende gab es in Oberkreuzberg (Landkreis Freyung-Grafenau) für die Penzinger Stockschützen nichts zu holen. Sie verloren mit 8:2. Am morgigen Samstag wollen sie es bei ihrem Heimspiel ab 17 Uhr besser machen. „Wir wollen es erfolgreich gestalten und sind daheim sicherlich auch im Vorteil“, sagt Stephan Ruile. Er hofft, dass wieder mehr als 220 Zuschauer ins Festzelt kommen.

In Oberkreuzberg vergangene Woche sei einfach alles zusammengekommen, sagt er. Die Penzinger konnten ihre eigene Leistung, anders als die Oberkreuzberger, nicht abrufen und kamen zudem mit der schwierigen Bahn nicht zurecht. Beim Einspielen sei die Halle noch leer gewesen und beim Spiel dann voll. Die Zuschauer hätten sehr viel Feuchtigkeit mit in die Halle gebracht, was die Bedingungen gegenüber dem Einspielen sehr stark verändert habe, erklärt der Stockschütze.

Mehrfach wurden sie von den defensiv agierenden Niederbayern ausgekontert. „Unsere Stärke ist das Schussspiel, damit wollen wir sie besiegen. Das heißt, wir versuchen, die gegnerischen Stöcke aus dem Spielfeld zu befördern. Andere Teams verfolgen die Strategie, ihre Stöcke möglichst nahe an der Daube zu platzieren“, erklärt Ruile.

Gewinnt der FC Penzing das Duell, könnte sich das Team in der Tabelle wieder einen Vorsprung verschaffen und einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale machen. Derzeit führt Penzing die Tabelle zwar an, ist allerdings punktgleich mit Oberkreuzberg. (chmü)

