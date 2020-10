vor 23 Min.

Perfekter Abschluss

Der VfL Kaufering holt im letzten Ligaspiel in diesem Jahr noch mal drei Punkte

Es war der perfekte Abschluss, den sich Kauferings Trainer Benjamin Enthart gewünscht hat: Gegen Erkheim setzte sich seine Mannschaft zu Hause mit 3:1 durch und kann jetzt die kurze Pause genießen, ehe es für den Bezirksligisten in diesem Jahr noch weitergeht.

Fünf Spiele haben die Kauferinger seit dem Neustart absolviert – vier davon gewonnen und nur eines verloren. Und das 3:1 gegen Erkheim machte die Serie perfekt. Da verzichtete Trainer Enthart nach dem Spiel sogar auf den üblichen Waldlauf „zum Runterkommen“ und trank stattdessen mit dem Team ein Bier. „Ich habe mich einfach riesig gefreut, wie sich die Mannschaft und die einzelnen Spieler entwickelt haben“, sagt Enthart. Denn abgesehen von der einen schwachen Partie gegen Ottobeuren, das auch mit 0:4 verloren gegangen war, habe seine Mannschaft alle Siege auch verdient eingefahren.

So auch den gegen Erkheim. „In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt“, lautet das Urteil von Enthart. Im Mittelfeld zogen Fynn Holthuis und Fabian Schwabbauer perfekt die Fäden und ganz sicher stand die Innenverteidigung mit Philipp Graf und Philipp Bauer. Vorne machte Alexander Schestak Alarm, der in der 25. und 34. Minute für die 2:0-Pausenführung sorgte.

In der zweiten Halbzeit überließ Kaufering den Gästen mehr Raum und lauerte auf Konter. „Die haben wir auch gut gespielt, aber der Abschluss war zu schwach.“ Und so musste man nach dem 1:2-Anschlusstreffer von Erkheim per Elfmeter in der 85. Minute noch mal zittern. Schließlich war es Paul Ansorge, der in der 89. Minute mit dem 3:1 für die Entscheidung sorgte.

Jetzt haben die Kauferinger zwei Wochen Pause, ehe auch für sie der Ligapokal beginnt. Trainiert werde wie bisher, sagt Enthart, auch wenn er skeptisch sei, ob der Ligapokal durchgeführt werden kann. (mm)

