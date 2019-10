00:04 Uhr

Perfekter Einstand für Enthart

Gleich in seinem ersten Spiel als Kauferinger Trainer gab es für Benjamin Enthart einen Sieg.

Der VfL Kaufering beendet seine Niederlagenserie

Besser hätte der Einstand für Benjamin Enthart kaum sein können: Der neue Trainer des VfL Kaufering feiert zu Hause einen ganz wichtigen 5:1-Sieg gegen Bezirksliga-Schlusslicht SV Stöttwang. Auch wenn die Kauferinger trotzdem noch auf einem Abstiegsrang stehen: Der Sieg wurde von der Mannschaft entsprechend gefeiert.

Trainer Benjamin Enthart ging stattdessen nach der Partie erst mal joggen – für ihn die beste Möglichkeit, wieder etwas runterzukommen, denn „die Anspannung, gewinnen zu müssen, war auf der ganzen Anlage zu spüren.“ In der ersten Halbzeit war die Partie ausgeglichen, die Kauferinger legten vor allem Wert auf eine stabile Defensive. Per Elfmeter kamen die Hausherren trotzdem nach zehn Minuten in Führung. „Rimmer wurde im Strafraum gefoult, da gab es auch keine Proteste“, sagt Enthart.

Kurz nach der Pause kam allerdings die kalte Dusche mit dem Ausgleich. „Das war ein schöner Angriff von Stöttwang, aber die Mannschaft hat auch nach dem Gegentreffer nicht den Kopf hängen lassen.“ Im Gegenteil, nur sechs Minuten später traf Thomas Hasche, der „einen Sahnetag“ hatte, zur erneuten Kauferinger Führung. „Uns hat es dann in die Karten gespielt, dass Stöttwangs Spielmacher kurz danach Rot gesehen hat“, sagt Enthart – der Gästespieler hatte als letzter Mann einen Querpass mit der Hand verhindert. Und so fiel nur eine Minute nach dem Platzverweis das 3:1 erneut durch Hasche. „Das war richtig befreiend, und die letzte halbe Stunde hat meine Mannschaft tollen Fußball gespielt“, freut sich Enthart. Der Lohn dafür waren die Treffer zum 4:1 und 5:1 durch Pittrich und wiederum Hasche. Die Gäste hatten dem nun nichts mehr entgegenzusetzen.

Inzwischen hat sich Benjamin Enthart auch mit Michael Bugdoll abgesprochen: Der Co-Trainer des zurückgetretenen Coaches Lüko Holthuis hatte sich ja Bedenkzeit erbeten. „Er macht aber weiter“, sagt Enthart. Für ihn sehr gut, denn „wir haben meist 20 Spieler im Training, da ist es gut, wenn man in kleineren Gruppen arbeiten kann“. (mm)

Kaufering - Stöttwang 5:1; 1:0 Bucher (10.), 1:1 Schmitt (58.), 2:1 Hasche (64.), 3:1 Hasche (69.), 4:1 Pittrich (75.), 5:1 Hasche (85.); Rot: Schmitt (68./SVS)

