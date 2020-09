vor 5 Min.

Perfekter Neustart für Kaufering

Beim ersten Punktspiel nach der langen Corona-Zwangspause hat der VfL gleich Spitzenreiter Cosmos Aystetten zu Gast. Den über 150 Fans wird einiges geboten

Von Margit Messelhäuser

Besser hätte der Neustart für die Bezirksliga-Fußballer des VfL Kaufering nicht laufen können. Nach rund zehnmonatiger Corona-Zwangspause hatten Trainer Benjamin Enthart und sein Team Spitzenreiter Cosmos Aystetten zu Gast – und gegen diesen feierten die Kauferinger einen am Ende klaren und verdienten Sieg.

Mit nur einem Punkt Vorsprung vor den Abstiegsrelegationsplätzen mussten die Kauferinger die lange Pause überstehen. Dass man diese aber so gut wie nur möglich genutzt hatte, zeigten die Testspielergebnisse. Unter anderem hatten sich Enthart und sein Team in der Vorbereitung gegen den Bayernligisten TSV Landsberg mit 4:3 durchgesetzt. Nun galt es, diese Form auch in einem Punktspiel – und wieder vor Zuschauern zu zeigen: Über 150 waren ins Sportzentrum gekommen (siehe Seite 21). Genau dies gelang dem VfL, und mit dem 3:1-Erfolg kletterte man in der Tabelle gleich mal auf Platz zehn.

Dass beide Teams einen guten Start hinlegen wollten, zeigte sich von den ersten Minuten an. Dennoch waren gute Torchancen auf beiden Seiten erst mal Mangelware. Langweilig war es trotzdem nicht – im Gegenteil. Die Teams schenkten sich nichts, und so wurde es zu einem „farbenfrohen“ Spiel: Insgesamt gab es zwölf Mal Gelb und drei Mal Gelb-Rot. Bereits in der ersten Halbzeit musste zunächst Dejan Mijailovic (35.) von den Gästen mit der Ampelkarte vom Platz, in der 42. Minute erwischte es Felix Nebel, wobei es torlos in die Kabine ging.

Nach der Pause ging es schnell: Schon in der 47. Minute stellte Alexander Schestak nach einer perfekten Flanke von Florian Bucher auf 1:0: Er köpfte den Ball an den Innenpfosten, von dem er ins Tor fiel. Nur zwei Minuten später erhöhte Thomas Hasche auf 2:0. Aystetten konnte nach einer Kauferinger Ecke nicht klären, und Hasche zog einfach ab. Als in der 55. Minute mit Xhevalin Berisha der nächste Gästespieler mit Gelb-Rot vom Platz musste, schien die Partie bereits entschieden – zu abgeklärt hatte sich der Gastgeber Kauferinger bis zu diesem Zeitpunkt bereits gezeigt.

Doch der Tabellenführer ließ nicht locker: In der 82. Minute verkürzte Schnurrer auf 1:2, und es wurden lange zehn Minuten für die Gastgeber. Aber Kaufering zeigte tolle Moral, bis schließlich erneut Alexander Schestak alles klarmachte. In der Nachspielzeit lief er allein aufs gegnerische Tor zu, das leer war, da sich Aystettens Keeper in den vermeintlich letzten Angriff eingeschaltet hatte, und versenkte zum 3:1-Endstand.

Besser hätte der Neustart für den VfL Kaufering nicht laufen können: Nicht nur, dass dieser Sieg gewiss viel Sicherheit für die weiteren Aufgaben gibt, er bringt auch wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt ein.

Themen folgen