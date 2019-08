00:03 Uhr

Perfekter Spieltag für die Landkreis-Teams

Denklingen, Penzing und Jahn Landsberg fahren alle drei Punkte ein

Als Tabellenführer geht der VfL Denklingen aus dem zweiten Spieltag der Kreisliga Zugspitze hervor. Doch auch die anderen beiden Landkreis-Mannschaften, die bereits im Einsatz sind, dürfen zufrieden sein: Penzing liegt auf Platz zwei, gefolgt von Jahn Landsberg. Alle drei Mannschaften konnten einen Sieg feiern und bleiben damit ungeschlagen.

Denklingens Trainer Markus Ansorge ist zwar „unterm Strich zufrieden“, ärgert sich aber dennoch über die mangelnde Chancenverwertung seiner Mannschaft beim 3:2-Sieg gegen Bernbeuren. „Ohne despektierlich zu sein, das Spiel hätten wir auch 8:2 oder 9:2 gewinnen können. Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht wider.“

Zwar war seine Mannschaft in den ersten 15 Minuten nicht wirklich auf dem Platz und kassierte nach einem krassen Fehler per Elfmeter auch das Gegentor, doch „das war der Weckruf für uns“, sagt Ansorge. Im Anschluss war es ein Spiel auf ein Tor – das von Bernbeuren. „Aber wir haben die besten Chancen nicht verwertet“, ärgert sich Ansorge. Diesmal habe es zwar nicht so viel ausgemacht, „aber wenn es mal lange 0:0 steht und man seine Chancen vergibt, sieht das anders aus“. Was ihm auch leidtut, ist, dass „sich die Jungs für den Aufwand, den sie betreiben, nicht belohnen“.

Auch das zweite Tor für die Gäste war nach einem Fehler der Denklinger entstanden, danach hatte Bernbeuren noch auf den Ausgleich gedrängt, „aber wir hatten auch noch unsere Chancen“. Eine glückliche Hand hatte Ansorge mit der Einwechslung von Ludwig Kirchbichler, der „ein ganz starkes Spiel gemacht hat“.

In die Kategorie „dreckiger Sieg“ fällt das 1:0 von Jahn Landsberg gegen Oberalting. „Im vergangenen Jahr hätten wir so ein Spiel noch verloren“, sagt Jahn-Trainer Armin Sanktjohanser. Der Elfmeter, der den Sieg einbrachte, war gerechtfertigt, doch das war – fast – die einzige gute Chance der Gastgeber. „Im Endeffekt hat uns unser Torwart Tobias Ludwig den Sieg gerettet“, so der Coach. Mehrmals hatte Ober-alting, das die bessere Mannschaft war, beste Chancen, aber Ludwig war zur Stelle. So hat sich der Kampf und der Einsatz am Ende doch gelohnt. „Es gibt so Tage, da läuft nichts zusammen, jetzt kann es eigentlich nur besser werden“, sagt Sanktjohanser, der das schwache Spiel aufgrund der Punkte leicht verschmerzen kann.

Das Duell der Bezirksliga-Absteiger hat Penzing zu seinen Gunsten entschieden. Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte war der FCP nach der Pause klar die bessere Mannschaft, sodass der Sieg verdient war. „Im Vergleich zum ersten Spiel haben wir uns klar weiterentwickelt“, sagt Co-Trainer Michael Hasche. „Wir befinden uns auf einem guten Weg.“ (mm)

Denklingen - Bernbeuren: 0:1 Schmölz (10./FE), 1:1 Sporer (23.), 2:1 Schießl (42.), 3:1 Greif (60.), 3:2 Boos (78.)

SC FFB - Penzing: 0:1 Adam (62.), 0:2 Noder (73.)

Jahn LL - Oberalting: 1:0 Wagner (36./FE)

