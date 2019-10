00:03 Uhr

Perfekter Start

Landsbergs Damen überzeugen

Ausgerechnet den Eichenauer SV hatten die Landsberger Handballerinnen zum Saisonstart zu Gast. Ein in der Vergangenheit eher unangenehmer Gegner, mit dem es der neue Trainer Ecki Herbert und sein Team da zu tun bekamen. Aber die Landsberger Damen meisterten diesmal die Aufgabe perfekt: Mit 19:14 holten sie sich die ersten Punkte in der Bezirksoberliga.

Von der Anspannung war bei den Landsberger Damen auf dem Feld nichts mehr zu sehen. Von der ersten Minute an stand die Abwehr sicher, und im Angriff agierte man sehr konzentriert.

Nach gut zehn Minuten lagen die Gastgeberinnen schon 5:1 vorne. Die Gäste nahmen eine Auszeit, und das zeigte Wirkung, denn nach 20 Minuten fiel der 7:7-Ausgleich. Aber die Landsberger Damen überwanden das kleine Tief, legten auf 11:7 vor und gingen mit einer 14:8-Führung in die Pause.

Nach der Pause kam Eichenau auf 11:15 (35.) ran, doch diesen Vorsprung verteidigten die Gastgeberinnen. Anschließend standen beide Teams gut in der Abwehr – Tore waren jetzt Mangelware, aber mit dem 19:14-Sieg durften die Landsberger Damen sehr zufrieden sein.

Der neue Trainer Ecki Herbert war es jedenfalls: „Mit großen Teilen des Spiels bin ich recht zufrieden. Nur in der zweiten Hälfte ist es dann manchmal nicht mehr so rund gelaufen, da haben wir die Lösung nicht recht gefunden. Aber die Mannschaft ist in der Entwicklung, das wird schon. Und mit einem Sieg in die Saison zu starten, gibt ein gutes Gefühl.“

Am kommenden Samstag sind die Landsberger Handballerinnen in Weßling zu Gast, das sich zum Auftakt der HSG Isar-Loisach mit 20:25 geschlagen geben musste. (lt)

TSV: Veronika Stöcker, Nadja Marx; Ruth Krenss, Lena Hierstetter (1), Marina Hereth (2), Antonia Karlinger, Barbara Bonfert (3), Franziska Kemeny, Eliane Abe (1), Jana Ludwig (4/3), Stella Makella (2), Annkatrin Enders, Manuela Friedrich (3), Jessica Menius (3)

