Personalsorgen plagen beide Teams

Während Kinsau noch auf den ersten Punkt wartet, ist Eching perfekt gestartet

„Fehlstart“ gegen „perfekten Start“ heißt es, wenn am Sonntag der SV Kinsau und der FSV Eching im Spiel der Woche aufeinandertreffen. Während Kinsau in der Kreisklasse 4 mit zwei Niederlagen in die Saison startete und damit auf einem Abstiegsplatz steht, konnte Eching mit zwei Siegen die alleinige Tabellenführung erobern. Kann Kinsau den Abwärtstrend stoppen oder Eching seinen Höhenflug fortsetzen? Die Antwort gibt es am Sonntag, ab 15 Uhr in Kinsau.

Den Abgang von Torjäger Andreas Klöppl nach Raisting, der in der vergangenen Saison 25 Treffer erzielt hat, sieht Kinsaus Trainer Christopher Resch als einen Grund für den schlechten Saisonstart. „Wir waren weder gegen Landsberg II noch Raisting II die schlechtere Mannschaft. Doch wenn man beste Chancen nicht nutzt, verliert man halt. Der Andy hätte wahrscheinlich die eine oder andere Kugel rein gemacht“, schätzt der 37-Jährige die derzeitige Situation ein.

Auch der zweite Torjäger, Marius Klein, kann wegen seines Engagements beim Eishockey nur sporadisch eingesetzt werden. Deshalb wurde auch – nach einem hervorragenden vierten Platz in der vergangenen Spielzeit – das Saisonziel „Klassenerhalt“ ausgegeben. „Wir haben eh eine dünne Spielerdecke und müssen uns deshalb in dieser Saison etwas nach unten orientieren“, sagt der SVK-Coach weiter, der mit seinem Bruder ein Baugeschäft führt. Auf die Partie freut er sich dennoch: „Das waren immer umkämpfte, aber sehr faire Spiele. Verlieren ist aber verboten!“ Einen Tipp wollte Resch nicht abgeben.

Echings Trainer Andreas Ufer sieht den Gegner Kinsau wesentlich besser, als dessen derzeitiger Tabellenplatz aussagt. „Ich habe das Spiel gegen den TSV Landsberg II beobachtet und bin der Meinung, dass Kinsau das Spiel niemals hätte verlieren dürfen“, so der 44-Jährige, der Eching bereits seit November 2013 sehr erfolgreich trainiert. So hat man zum Beispiel die vergangene Saison mit einem dritten Platz abgeschlossen und dabei lange am Aufstieg geschnuppert.

Auch den Echinger Coach plagen erhebliche Personalprobleme: „Jetzt haben wir schon seit je her einen kleinen Kader und müssen ständig improvisieren. Zu allem Überfluss hat sich einer meiner ganz wichtigen Spieler, Philipp Schmid, ohne Fremdeinwirkung einen Kreuzbandriss zugezogen. Er fällt deshalb für den Rest der Saison aus“, hadert der gelernte Küchenmeister mit der derzeitigen Situation. Die Tabellenführung sieht Andreas Ufer nur als Momentaufnahme und hat vor Kinsau großen Respekt, denn: „Das ist kein Lieblingsgegner von uns. Letzte Saison haben wir in zwei Spielen nur einen Punkt geholt. Und mit dem einen wäre ich aber diesmal zufrieden.“ (mube)

