Pferdesport

vor 18 Min.

Melanie Fleschhut reitet im Trab auf Platz zwei

Nach Platz eins beim deutschen Traberderby jetzt Platz zwei in Daglfing: Epimach Fleschhut und seine Tochter Melanie reiten derzeit mit Oui Cherie von Erfolg zu Erfolg.

Plus Trabreiterin Melanie Fleschhut aus Kaufering geht in Daglfing an den Start. Ihre größte Konkurrentin hat diesmal einen Vorteil.

Von Margit Messelhäuser

Erst vor Kurzem hat Trabreiterin Melanie Fleschhut einen ihrer bislang größten Erfolge gefeiert: Wie berichtet, gewann sie ein Rennen im Rahmen des deutschen Traberderbys in Berlin. Dass dies kein Zufall war, zeigte sie beim Richard-Haslbeck-Rennen in Daglfing.

