Trabrennsport: Ein besonderer Sieg für Melanie Fleschhut

Plus Die Kauferingerin gewinnt ein Rennen beim deutschen Traberderby. Aber sie sitzt dabei nicht im Sulky.

Es ist etwas Besonderes für jeden Trabrennsportler: das deutsche Traberderby in Berlin. Am Abschlusstag dann noch ein Rennen zu gewinnen, ist schwer zu toppen. Melanie Fleschhut aus Kaufering ist dieses Kunststück gelungen.