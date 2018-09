20:20 Uhr

Polo: Auf dem Pferd dem Ball hinterher Lokalsport

Beim süddeutschen Polo Derby stehen ab Freitag die ersten Partien an. Auf der Anlage in Schwifting sind sechs Teams am Start.

Der Poloclub Landsberg-Ammersee lädt zum süddeutschen Polo Derby ein. Bereits am Freitag finden die ersten Spiele statt, am Samstag werden die Überkreuzpartien ausgetragen, ehe es am Sonntag zu den Platzierungs- und Finalspielen kommt. Sowohl am Freitag als auch Samstag beginnen die Spiele auf der Anlage in Schwifting um 14 Uhr, am Sonntag wird bereits um 12 Uhr die erste Partie angepfiffen.

Insgesamt sechs Mannschaften nehmen am Turnier teil, wobei diesmal alle dasselbe Handycap +4 besitzen. Und damit werden alle Spiele mit einem 0:0 beginnen – ansonsten erhalten im Polo nämlich die Mannschaften, die ein schlechteres Teamhandicap als ihre Gegner besitzen, eine Torvorgabe. Anfänger starten mit dem Handicap -2, die weltbesten Spieler schaffen es bis zu +10.

Vier Mal sieben Minuten dauert ein Spiel, so viel Zeit bleibt den vier Spielern – zwei im Angriff und je einer im Mittelfeld und der Abwehr –, um den Ball ins Tor zu befördern. Mit bis zu 60 Stundenkilometern jagen die Reiter auf den Poloponys dann übers Feld.

Für die Zuschauer ein Spektakel, und das bei freiem Eintritt. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen, denn bei starkem Regen kann aus Sicherheitsgründen nicht gespielt werden. Aber beim Polo Club Landsberg-Ammersee ist man zuversichtlich, dass der Zeitplan eingehalten werden kann.

Die Teams:

Team Cracy Horse: Liam Karger (hc -1), Sidney Karger (-1), Niklas Steinle (+1), Santiago Schweitzer (+5);

Team Kohler: Annabell von Morgenstern (-2), Isabell von Morgenstern (0), Francisco Rattagan (+3), Segundo Copell (+3);

Team Wittenberger: Andre Hiebeler (-1), Julia Hiebeler (0), Ishan Sahgal (+1), Tommy Usher (+4);

Team Mann Blumen&Deko: Beate Pfister-Leibold (0), Lukas Leibod (0), Joachim Feller (+1), Raphael Oliveira (+4);

l Team Cosmopolo: Patricia Rohde-Deutsch (0), Reinhold Hofmann (0), Philipp Same (0), Patricio Gaynor (+4);

Team 360 Grad Designe: Andrea Fink (-1), Wilhelm Widmann (0), Mathias Legmann (+2), Walter Cortez (+3). (lt)

