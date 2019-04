00:02 Uhr

Präzision ist gefragt

Nach dem erfolgreichen Bundesliga-Start steht für den FC Penzing der zweite Wettkampf an

Als Spitzenreiter der Gruppe C in der 1. Bundesliga nehmen die Penzinger am Samstag ihr erstes Auswärtsspiel in dieser Saison in Angriff. Und da wartet eine harte Aufgabe auf Mannschaftsführer Matthias Peischer und seine Teamkollegen, sie sind nämlich beim amtierenden deutschen Meister FC Ottenzell zu Gast.

Der FCP ist vor dem Gastgeber gewarnt. Dennoch sind Peischer&Co. gut eingestellt, kennt man das Team aus dem Landkreis Cham doch sehr genau. So spielt mit Manuel Schmid dort doch ein Kollege von Lechle und Peischer aus dem Nationalteam, mit dem man vor Kurzem erst Europameister geworden ist.

Die Personalsituation verspricht dahingehend auf jeden Fall ein hochklassiges Match in der Stocksporthalle von Konzell. Auch die Ottenzeller verfügen über keine eigene Stocksporthalle, wählten aber im Gegensatz zum FC Penzing eine andere Variante, indem sie in die Halle des SV Konzell im Landkreis Straubing-Bogen ausweichen.

Die Penzinger fahren jedenfalls nach dem Auftaktsieg gegen den EC Ebra Aiterhofen mit breiter Brust zum FCO. „Wir sind derzeit gut in Form und müssen uns so vor keiner Mannschaft verstecken“, bilanziert Matthias Peischer die Trainingsleistung.

Die Ottenzeller stehen nach der Auftaktniederlage gegen den Aufsteiger aus Oberkreuzberg bereits unter Zugzwang. Allerdings fiel die Niederlage für den Titelverteidiger knapper aus, als es das 2:8 vermuten lässt: Nur mit 55:62 Stockpunkten mussten sich die Ottenzeller geschlagen geben. Penzing dagegen hatte gegen Aiterhofen mit 74:41 einen deutlichen Sieg feiern können. So „leicht“ wie beim Auftakt werden es die Penzinger diesmal kaum haben, um erneut die Punkte mitnehmen zu können.

Penzing steht der volle Kader zur Verfügung und so hofft das Quintett, auch hier wieder punkten zu können. Anpfiff in der Stocksporthalle Konzell ist am Samstag um 16 Uhr.

Für die Penzinger geht es in dieser Vorrunde – insgesamt sechs Spiele werden ausgetragen, darum, den letzten Platz in dem Viererfeld zu vermeiden, der würde nämlich den Abstieg bedeuten. Schafft man es dagegen, am Ende auf Platz eins oder zwei zu stehen, dann ginge es in die Play-offs um die deutsche Meisterschaft.

Bis es so weit ist, haben die Penzinger ein strammes Programm vor sich: Am 11. Mai steht das nächste Auswärtsspiel an, dann können sie wieder den Heimvorteil nutzen. Sowohl am 18. als auch am 25. Mai laden Peischer&Co. wieder ins Festzelt am Penzinger Sportplatz ein. Schon der Bundesliga-Auftakt war ein kleines „Volksfest“ gewesen, das will man wiederholen. Mit Oberkreuzberg und Ottenzell erwarten die Zuschauer auch zwei attraktive Gegner, die sich mit Penzing sicher spannende Spiele liefern. (ruis/mm)

