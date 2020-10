24.10.2020

Premiere für Schützen

Ausrichter Emmenhausen will auf eigener Anlage die Punkte behalten

Erstmals in der Vereinsgeschichte der Burgschützen sollen am Sonntag an den elektronischen Ständen in Emmenhausen Punkte in der Oberbayernliga vergeben werden. Ein Gegner für alle Teams bleibt Corona. In Emmenhausen geht man davon aus, dass die Wettkämpfe stattfinden. Aber in der Bayernliga Luftpistole wurden am vergangenen Wochenende die Begegnungen in den Südgruppen am Freitagabend noch abgesagt und verschoben. Vorsitzender Andreas Port ist sich sicher, dass die Burgschützen die vorgeschriebenen Hygienebedingungen komplett erfüllen werden. Zuschauer sind aber nicht zugelassen.

Die junge Truppe der Gastgeber trifft mit Pentenried und Unterstall II auf zwei Mannschaften, die in ihrer bislang einzigen Begegnung gegen den überragenden Spitzenreiter Gundeldorf klar den Kürzeren zogen. Außerdem kommt Staudheim, der Tabellenzweite der Gruppe West, in den Waaler Ortsteil.

„Wenn wir wie beim Auftakt wieder einen Kampf gewinnen, dann bin ich sehr zufrieden“, beurteilt Vorstand Andreas Port die sportlichen Aussichten der Gastgeber. Dies dürfte am Vormittag gegen Pentenried leichter zu erreichen sein. Die Burgschützen bringen auf allen fünf Positionen den bislang besseren Schnitt mit als die Gäste aus dem Landkreis Starnberg. Offener verspricht die zweite Partie gegen Unterstall II zu werden. Doch wenn Emmenhausen im Gegensatz zum Saisonauftakt auch am Nachmittag voll sein Leistungsvermögen abrufen kann, dann ist auch gegen die Reserve des Zweitbundesligisten aus der Donauregion etwas drin.

Die für die Aufstellung maßgebliche Setzliste bringt bei den Gastgebern eine Umbesetzung. Florian Völk rückt nach seiner starken Vorstellung beim ersten Durchgang auf Position zwei vor. Isabell Balser übernimmt Position drei. Unverändert bleiben Julia Balser als Spitzenkraft sowie Fabian Scheitle und Amanda Hofer auf den Positionen vier und fünf. (fü)

