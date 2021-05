Der Wärmetopf soll für 22000 Euro begrünt werden

Die Gemeinde Fuchstal treibt die Umstellung der Energieversorgung weiter voran

Den Antrag eines Investors, der im Norden von Asch ein Baugebiet mit 42 Grundstücken einrichten wollte, hat der Gemeinderat Fuchstal in nicht öffentlicher Sitzung abgelehnt. Das teilte Bürgermeister Erwin Karg nach Aufhebung der Geheimhaltung mit. Für einige andere Bauthemen gab der Rat in seiner vergangenen Sitzung hingegen grünes Licht.

Die Räte vergaben für 22000 Euro den Auftrag für die Begrünung des Wärmetopfgeländes. Dabei werden unter anderem Hybridpappeln gepflanzt, die, so Bürgermeister Erwin Karg scherzhaft, „schneller als der Wärmetopf“ wachsen. Zudem werden an dem Speicher Nistkästen für Mauersegler und am Betriebsgebäude Kästen für Fledermäuse angebracht. Die Bewässerung solle mit Niederschlagswasser erfolgen, hierzu müsse man noch eine Zisterne im Untergrund versenken. Da der Auftrag ohne Anwachsgarantie erteilt wurde, regte Gemeinderat Anton Weinholzner an, man könne die Gartenbauvereine von Asch und Leeder um Unterstützung bitten.

Der Rat beschloss auch, Aufträge im Wert von 320000 Euro für die Erweiterung des Fuchstaler Nahwärmenetzes in der Freybergstraße und am Falkenhöfle zu vergeben. Der Tiefbau und die Verlegung der Rohre gingen an Firmen aus Wessobrunn und Lamerdingen. Der Baubeginn soll unmittelbar erfolgen. Da in der Freybergstraße derzeit auch am neuen Ärztehaus gearbeitet wird und Parkplätze weggefallen sind, empfahl Anton Weinholzner das Einrichten einer Einbahnregelung. Karg kündigte an, er werde das bei einem Ortstermin mit der Polizei klären.

Die Fuchstaler bekommen in nächster Zeit Post von der Gemeinde: An alle Haushalte wird ein Fragebogen zu einer Bürgerbeteiligung am Projekt „Smart City“ verteilt, so Geschäftsstellenleiter Gerhard Schmid. Wolfram Ruoff wendete ein, zunächst sollte man die Fuchstaler informieren, um was es bei dem Vorhaben gehe. Es soll eine digitale Infrastruktur bereit gestellt werden, die unter anderem Behördengänge online ermöglicht. (hoe)