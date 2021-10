Radsport

vor 11 Min.

Alexander Steffens aus Dießen will bei der WM Gold holen

Alexander Steffens startet am Mittwoch bei der UCI Gran Fondo WM in Sarajevo im Zeitfahren.

Plus Dem Dießener Rennradfahrer Alexander Steffens macht das Herz Probleme. Einen Start wird er bei den Titelkämpfen aber wagen.

Von Margit Messelhäuser

Für den Rennradfahrer Alexander Steffens steht mit dem Saisonabschluss gleichzeitig der Höhepunkt an: Am Mittwoch startet er bei der UCI Gran Fondo WM in Sarajevo. Eigentlich wäre am Sonntag noch ein zweiter Wettkampf auf dem Plan gestanden, aber gesundheitliche Probleme machen dem Sportler aus Dießen einen Strich durch die Rechnung. Umso wichtiger ist für ihn das Rennen am Mittwoch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen