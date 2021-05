Rennen der Rad-EM startet in Landsberg

Europas beste Radfahrerinnen kämpfen im kommenden Jahr um den Titel des Europameisters. Der Start ist in Landsberg.

Die Europameisterschaft der Straßenradfahrer findet vom 11. bis 21. August 2022 in der Region statt und Landsberg und der Ammersee sind Austragungsort des Rennens der Damen-Elite.

Start ist in Landsberg. Nach einer kleinen Runde durch das Zentrum führt die 128 Kilometer lange Strecke die Starterinnen vorbei an den südlichen Enden des Ammersees und des Starnberger Sees über Wolfratshausen und den Wolfratshauser Berg nach München. Dabei müssen die Athletinnen 690 Höhenmeter bewältigen, ehe sie entlang der Isar am Fuße des Friedensengels ankommen, wo die abschließenden Stadtrunden beginnen.

Das Rennen der Männer führt von Murnau am Staffelsee nach München. Es beginnt in der Murnauer Fußgängerzone. Aus dem Blauen Land führt die insgesamt 208 Kilometer lange Strecke anschließend weiter über den Kesselberg, den Walchensee entlang und weiter durch Lenggries, Bad Tölz, Eurasburg und auf die Olympiastraße in München. In der bayerischen Landeshauptstadt biegt das Peleton schließlich am Friedensengel auf die Zielrunde ein.

Zeitfahrer messen sich in Fürstenfeldbruck

Die Krönung von Europas bester Zeitfahrerin und bestem Zeitfahrer erfolgt in Fürstenfeldbruck. Start und Ziel des Zeitfahrens ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt – das ehemalige Zisterzienserkloster Fürstenfeld. Von dort geht es zunächst nach Biburg und Schöngeising. Über die Landstraße führt der Kurs weiter nach Landsberied und über Jesenwang zurück zur barocken Klosteranlage. Auf der 24 Kilometer langen Route mit einem Höhenunterschied von 180 Metern entscheiden Sekunden um Gold, Silber und Bronze – die Starterinnen und Starter dürfen sich keine Schwächephase erlauben. (lt)

