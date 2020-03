vor 21 Min.

Raisting beendet seine Durststrecke

Die zweite Mannschaft setzt sich mit einem rekordverdächtigen Vorsprung durch

Die Raistinger Reserve und Wiedereinsteiger Greifenberg waren die großen Gewinner bei der diesjährigen Pistolenrunde im Schützengau Ammersee. Raisting II holte sich als Meister der Gauliga erstmals nach 2004 wieder den Gesamtsieg. Dies mit dem rekordverdächtigen Vorsprung von sechs Zählern vor Dettenhofen und Titelverteidiger Schondorf.

Bei seiner Rückkehr in die Punktrunde gelang Greifenberg als souveränem Titelträger der A-Klasse die mit Abstand höchste Ringzahl aller an den Wettkämpfen beteiligten Mannschaften. Selbst Raisting kann da nicht mithalten. Schlusslicht Rott II war in der Gauliga nur ein einjähriger Kurzbesuch gegönnt. Ob für Raisting II der erzielte Saisonschnitt zum Aufstieg in den Bezirk reicht, ist noch offen.

Mehr zu bieten von den Meistern in der Bezirkssektion Südwest hat nur Apfeldorf aus dem Gau Schongau. Aber manchmal durften ja auch schon zwei oder sogar drei Mannschaften nachrücken. Also abwarten. Sollte Raisting II der Aufstieg nicht gelingen, muss in der Gauliga auch der Vorletzte Eching bei gleichbleibender Beteiligung zurück in die A-Klasse, da Hechenwang aus dem Bezirk in den Gau zurückkehrt. Rundenwettkampfleiter Reinhold Domes, jahrelang die Nummer eins der FSG Dießen in der Oberbayernliga, ist mit seinem eigenen Abschneiden beim A-Klassenmeister zwar nicht zufrieden. Aber er hat durch seine jahrelange Trainingsarbeit dennoch großen Verdienst an der großartigen Rückkehr seines Greifenberger Heimatvereins. 1444 Ringe wie zum Abschluss bei Rott III hätten selbst in der Bezirksliga ihren Platz verdient.

Erfolgreich verteidigt hat der Raistinger Routinier Hermann Illgen den Erfolg in der Einzelwertung vor Alexander Schmidt. Die besten Einzelvorstellungen schafften Hans Jürgen Mühlhauser (379) und Jennifer Mirlach (375). (fü)

Einzelwertung/Gauliga: 1. Hermann Illgen, Raisting II, 366,89; 2. Alexander Schmidt, Schondorf, 365,25; 3. Aaron Lachner, Dettenhofen, 358,20; 4. Andreas Pfisterer, Rott II, 358,00; 5. Hans Jürgen Mühlhauser, Eching, 357,67; 6. Andreas Zimmermann, Raisting II, 357,60; 7. Michael Schiegg, Hechenwang, 357,40; 8. Stefan Leicher, Dettenhofen, 354,40 A-Klasse: 1. Lukas Katzmeier, Greifenberg, 365,14; 2. Jennifer Mirlach, Greifenberg, 364,25; 3. Roman Fischer, Neugreifenberg, 356,25; 4. Sven Friede, Utting, 356,13; 5. Reinhold Domes, Greifenberg, 353,17.

