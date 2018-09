vor 35 Min.

Red Hocks Kaufering kommen doch noch ins Straucheln

Drei Sekunden fehlen den Kauferingern zum ersten Saisonsieg. Das Unentschieden gegen Chemnitz hilft nicht weiter. Nach Ende der Partie gab es in der Sporthalle ein Pfeifkonzert.

Von Margit Messelhäuser

Auch wenn die Kauferinger Floorballer in der neuen Bundesliga-Saison ihren ersten Punkt eingefahren haben: Glücklich war niemand nach dem 6:6 gegen die Floor Fighters Chemnitz. Und nach dem Abpfiff gab es eine noch nie dagewesene Situation: Die Schiedsrichter wurden bei der Verabschiedung von den gut 200 Zuschauern gnadenlos ausgepfiffen.

Was war passiert? Im letzten Drittel, beim Stand von 6:5 für die Red Hocks schickten die Schiris Spielertrainer Daniel Szirbeck knapp zwei Minuten vor Schluss auf die Strafbank wegen wiederholter Vergehen. Kaufering musste also die letzten Spielminuten in Unterzahl die Führung verteidigen, was beinahe gelungen wäre: Drei Sekunden vor Schluss gelang Chemnitz dann doch noch der Ausgleich und es ging in die Verlängerung.

Harte Strafe gegen den Kapitän der Red Hocks

Auch hier rückten die Unparteiischen noch mal in den Mittelpunkt: Nach drei Minuten schickten sie Kapitän Maxi Falkenberger auf die Strafbank und nachdem er lautstark protestierte erhielt er gleich eine 2+2-Minuten-Strafe: Vier Minuten mussten die Red Hocks damit überstehen, bei einem Gegentor wäre die Partie beendet gewesen. Doch die Defensive hielt, es blieb beim Unentschieden, was keiner der beiden Mannschaften wirklich weiterhilft.

Schade ist dieses Remis aus Kauferinger Sicht vor allem deshalb, weil die Mannschaft nach 46 Minuten noch 6:3 führte und die Gäste eigentlich im Griff hatte. Doch ein Doppelschlag von Chemnitz (53./54.) sorgte für die Voraussetzung, es doch noch in die Verlängerung zu schaffen und am Ende den einen Punkt zu holen.

Beide Teams begegnen sich auf Augenhöhe

Zuvor war es ein spannendes, hartes Spiel, in dem sich beide Teams nichts schenkten. Auf beiden Seiten wechselten sich schöne Spielzüge mit teils heftigen Fehlern ab, was sich im Ergebnis zeigte: Nach dem ersten Drittel führte Kaufering mit 3:1, ins letzte ging es für die Gastgeber mit einem knappen 4:3-Vorsprung – beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe, insofern wäre das Ergebnis sogar gerecht.

Trotzdem hat es einen bitteren Beigeschmack, Kauferings Jurai Gallo beispielsweise, der zum besten Spieler der Gastgeber gewählt wurde und sein erstes Tor für die Red Hocks erzielte, war von Beginn an „unbeliebt“ – nach fast jedem seiner Zweikämpfe wurde gegen ihn gepfiffen. Schade, aber Gallo steckte es ruhig weg. Im Gegensatz zu Kapitän Falkenberger, der nach seiner Verletzung erstmals wieder dabei war und der Mannschaft sofort wichtige Impulse gab. Auch wenn es diesmal nur zu einem Unentschieden reichte: Kaufering zeigte eine tolle kämpferische Leistung und kann trotz der schwierigen Situation optimistisch in die Zukunft schauen.

