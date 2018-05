Reicht es jetzt für den Klassenerhalt?

vor 53 Min.

Dießens Torfrau Tanja Frank rettete in der zweiten Halbzeit mit einigen tollen Paraden die knappen Sieg ihrer Mannschaft in Pegnitz.

Die Damen des MTV Dießen holen im Nachholspiel in Pegnitz einen ganz wichtigen Sieg in der Bayernliga. Trainer Nico Weis hat sein Saisonziel bereits erreicht.

Von Margit Messelhäuser

20 Punkte – das war das Ziel von Dießens Trainer Nico Weis. „Wenn wir die holen, dann schauen wir einfach, ob es reicht“, sagte der Trainer des Bayernliga-Aufsteigers. Dieses Ziel haben seine Spielerinnen erreicht – mit dem 1:0-Sieg in Pegnitz haben die Fußballerinnen sogar 21 Punkte auf dem Konto – ob es aber zum Klassenerhalt reichen wird, ist noch nicht sicher.

Von drei Teams muss eines gehen

Frickenhausen, Dießen oder Pegnitz – eines dieser drei Teams wird den Gang nach unten antreten müssen. Obwohl Pegnitz gestern unterlag, hat der FCP noch alle Chancen: Die Franken (20) bestreiten nämlich am 10. Mai ein Nachholspiel gegen das schon fast abgestiegene Eicha und könnten mit einem Sieg an Dießen (21) und Frickenhausen (22) vorbeiziehen. Mit dem Sieg haben die MTV-Damen dafür gesorgt, dass es weiter spannend bleibt. Ein Ass haben die Dießener aber noch im Ärmel: Den direkten Vergleich, der bei Punktgleichheit entscheidet, hat das Team von Nico Weis sowohl gegen Pegnitz als auch Frickenhausen gewonnen.

Zwei verschiedene Halbzeiten waren in Pegnitz zu sehen: In der ersten dominierten klar die Dießener Damen – in der zweiten war die Heimelf deutlich stärker und Dießen konnte nur mehr vereinzelt Nadelstiche setzen. Entscheidend aber: Dießen machte das Tor. Magdalena Wörle war in der 33. Minute die Matchwinnerin, als sie einen Freistoß aus rund 25 Metern unhaltbar versenkte. Die MTV-Damen hatten weitere Chancen, konnten diese aber nicht nutzen. Von den Gastgeberinnen dagegen war wenig bis gar nichts zu sehen.

Dießen hat das Glück des Tüchtigen

Das änderte sich nach der Pause. Jetzt drückte Pegnitz gewaltig, und Dießen kam nur mehr selten aus der eigenen Hälfte. „Aber unsere Abwehr hat gehalten“, freut sich Nico Weis. Auch Torfrau Tanja Frank erwischte einen „sehr guten Tag“ und rettete ein paar Mal den knappen Vorsprung. Kurz vor Ende der Partie hätte Andrea Bichler alles klarmachen können, doch auch die Torfrau von Pegnitz war auf dem Posten. So blieb es bis zum Schluss eine Zitterpartie, „aber diesmal hatten wir auch das nötige Glück“, freut sich Nico Weis.

Am Samstag hatten die MTV-Damen die erwartete Niederlage beim Tabellenführer Forstern hinnehmen müssen. Auch wenn die Partie mit 5:1 klar an die Gastgeberinnen ging, zeigten die MTV-Damen eine gute Leistung. Den Ehrentreffer in Forstern hatte Veronika Schröferl erzielt.

Nächsten Samstag steht für den MTV wieder ein Heimspiel auf dem Programm, ab 15 Uhr ist der Tabellenzweite FFC Hof zu Gast.

MTV: Frank, Swoboda, Kössel, Schwarzwalder, Breitenberger, Wild, Schröferl, Bichler, Riepel, Klein, Wörle.

